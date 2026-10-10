Juan Luis Galiacho se entera en directo de que Rodolfo Sancho va a demandarle: el motivo de su decisión

Fiesta 10 OCT 2026 - 19:54h.

Carmen Balfagón, como parte del equipo de defensa de Rodolfo y Daniel, ha informado a Juan Luis Galiacho sobre la demanda que ya se prepara contra él

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Hace un par de semanas salían a la luz una serie de audios telefónicos en los que Daniel Sancho le pedía a su madre, Silvia Bronchalo, dinero para poder sobornar a los jueces de Tailandia.

En las grabaciones, datadas en octubre de 2025, se escucha al joven español, que ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta, suplicar desesperadamente a su madre 100.000 euros con el objetivo de financiar una compleja maniobra para comprar unos terrenos a través de intermediarios.

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Presuntamente, Daniel Sancho pretendía pagar con ese dinero a ciertas personas influyentes para que "susurraran al oído" de los magistrados con el fin de conseguirle la libertad provisional bajo fianza o reconducir el caso a su favor.

La conversación dejaba al descubierto la desesperación de Sancho desde la prisión: "Hemos intentado ganar por las buenas, pues ahora hay que ganar por las malas". Durante la llamada, su madre le frenaba recordándole la enorme complejidad fiscal de transferir fondos de tal magnitud de forma opaca hacia Tailandia.

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Rodolfo Sancho ha decidido demandar a Galiacho

Estos audios han dado muchísimo que hablar en los platós de televisión, pero ha supuesto un enfrentamiento especialmente duro para dos colaboradores asiduos de 'Fiesta': Carmen Balfagón y Juan Luis Galiacho. Carmen, que forma parte del equipo jurídico de Rodolfo Sancho y su hijo, ya habló de los polémicos audios avisando en 'Fiesta' sobre su publicación antes de que vieran la luz.

Fue precisamente este aviso lo que llevó a Juan Luis Galiacho a insinuar que, en su opinión, detrás de la filtración de los audios estaba el equipo de defensa e incluso el propio Rodolfo Sancho: "¿Cómo es posible que Carmen sepa el contenido de los audios antes de que se publiquen? Porque los ha escuchado".

Carmen Balfagón ha anunciado en directo, y en presencia de Juan Luis Galiacho, las intenciones del actor: "Juan Luis, Rodolfo va a demandarte por haber dicho que él está detrás de los audios". En ese mismo momento, Carmen y Juan Luis protagonizaban un tenso enfrentamiento durante el cual Emma García se veía obligada a intervenir. Puedes verlo completo en el vídeo de este artículo.