Gabriella Hahlingag se realiza un nuevo retoque estético en el culo

Natalia Sette 10 OCT 2026 - 12:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' acude a su clínica de confianza para hacerse un nuevo retoque en el glúteo

Así es la nueva ilusión de Gabriella Hahlingag: aventurero y con un negocio de viajes de lujo en Ibiza

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Gabriella Hahlingag ha vuelto a realizarse un nuevo retoque estético que ha incendiado sus comentarios. Tras las duras críticas recibidas por inyectarse esperma de salmón en la cara , la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a hacer arder sus redes sociales al inyectarse ácido hialurónico en el culo.

Fiel a su estilo provocador y transparente, la exconcursante de ‘Los vecinos en la casa de al lado’ ha querido documentar de principio a fin su última visita a la clínica estética. Entre risas, la influencer anunció a sus seguidores qué quería hacerse: “Me vais a acompañar a inyectarme ácido hialurónico en el ano”. Segura de que iba a recibir crítica por realizarse un nuevo retoque, Gabriella explicó los motivos añadiendo que lo hacía porque “le daba la gana”.

La creadora de contenido ha explicado que los cambios en su peso y el paso del tiempo la han obligado a pasar de nuevo por las manos de su médico de confianza para retocar los resultados de su anterior cirugía. “Al perder un poquito de peso, he perdido también bastante volumen en la zona de arriba y, además, aproximadamente un 40% de la grasa que me puse con la lipo se ha ido absorbiendo con el tiempo”, ha revelado con honestidad.

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“Así que simplemente quería recuperar un poquito ese volumen que había perdido y, sobre todo, mantener la forma redondita y bonita del glúteo”, ha explicado entusiasmada con el proceso. Gabriella ha grabado como la profesional le inyecta las jeringuillas de ácido y ha prometido compartir con sus seguidores el resultado final.

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“Decidle adiós a este culinchi y enseguida voy a tener un pedazo de ano”, ha terminado diciendo entre risas. Como siempre que publica algo relacionado con retoques estéticos, en su sección de comentarios se ha creado un acalorado debate. Están aquellos que preguntan por el tratamiento y que están seguros de que el resultado será increíble y hay otros que no entienden por qué no deja de modificar su cuerpo, diciéndole que “acabará como la Veneno”.