Manuel Pimentel Málaga, 10 OCT 2026 - 13:03h.

Un vecino graba la presencia de ratas en unos antiguos terrenos donde proliferan y crecen hasta llegar al tamaño de los gatos

En el vídeo se observa cómo los roedores se están comiendo el pienso de lo cuencos que hay en el solar destinado para alimentar una colonia de gatos que viven en la zona.

Compartir







Parecen gatos de lo grandes que son, pero se trata de ratas que campan a sus anchas por distintas zonas de Málaga capital. La infestación de roedores es un problema recurrente en la ciudad desde hace ya más de dos años, según denuncian los vecinos.

El último avistamiento de ratas "inmortales" se ha producido en los antiguos terrenos de Repsol, ubicados en el entorno del distrito Cruz del Humilladero.

PUEDE INTERESARTE Aparecen serpientes bajo las camas de los pacientes del hospital de Andújar, Jaén

Las ratas, a por la comida de los gatos

"No sabía que el Ayuntamiento las estaba criando", dice un vecino que ha grabado un vídeo en el que se aprecia un grupo de ratas de gran tamaño.

En el vídeo se observa cómo los roedores se están comiendo el pienso de lo cuencos que hay en el solar destinado para alimentar una colonia de gatos que viven en la zona.

"Son tan grandes como los gatos, el gato ni se inmuta de miedo", expresa sorprendido el autor de las imágenes en las que, efectivamente, se observa un gato casi del mismo tamaño que las ratas.

Las plagas de roedores, una constante

Las plagas de ratas se han convertido en un problema para Málaga, donde cada vez es más habitual la presencia de estos animales en calles de distintos barrios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Recientemente, la Universida de Málaga tuvo que proceder a fumigar y desrratizar la Facultad de Ciencias debido a los daños provocados en los conductos del aire acondicionado por culpa de la presencia de roedores.

El pasado mes de abril, la Guardia Civil de Mijas denunciaba una plaga en el cuartel, donde las ratas deambulaban por los vestuarios, el patio o el área de custodia de los detenidos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Hace ya dos veranos, los vecinos notaron un aumento notable de roedores y el Ayuntamiento triplicó el presupuesto anual para controlar estas plagas sin que aparentemente, de momento, lo hayan conseguido.