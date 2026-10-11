La pareja ha dado un paseo por la playa de Zuma en Malibú cogidos de la mano y acompañándose junto al mar

George Clooney habla por primera vez de la muerte de Presley Gerber a los 27 años: "Es lo peor que le puede pasar a una familia"

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Cindy Crawford y Rande Gerber afrontan la pérdida más dolorosa de sus vidas: el fallecimiento de Presley Gerber. La modelo y el empresario han estado fuera del foco mediático y han mantenido un perfil bajo para recomponerse de esta terrible tragedia. Pero ahora, la pareja ha decidido salir por primera vez en público tras la muerte de su hijo. Las imágenes han sido publicadas por 'TMZ', según 'Hola!'.

La pareja ha dado un paseo por la playa de Zuma en Malibú cogidos de la mano y acompañándose junto al mar. Para esta salida, Cindy lucía una camiseta blanca de manga larga combinada con mallas, mientras que Rande apostó también por una camisa blanca y unos pantalones cortos deportivos. Ambos llevaban gorras y gafas de sol para ocultar la tristeza que están sufriendo en estos duros momentos.

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Con un semblante serio, cabizbajo y triste, la pareja caminó de la mano sin soltarse. La primera aparición pública de la pareja sucede poco después de que George Clooney hablase sobre el fallecimiento de Presley.

"Es una de las cosas más devastadoras que le han ocurrido a nuestra familia", dijo Clooney

Durante los premios Albies, organizados por la Fundación Clooney para la Justicia y celebrados en Londres, el actor se pronunció sobre esta dolorosa pérdida. "No creo que estemos siquiera en posición de hablar de ello", dijo en unas breves declaraciones con Entertainment Tonight. Clooney reconoció que la muerte de Presley ha golpeado profundamente a todos los que forman el círculo cercano de los Gerber. "Sinceramente, es una de las cosas más devastadoras que le han ocurrido a nuestra familia", señaló el actor que acudió al evento acompañado de su mujer Amal Clooney.

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George Clooney destacó el sufrimiento que están pasando sus padres, Cindy Crawford y Rande Gerber, desde la devastadora pérdida de su hijo. "Su familia está, como podéis imaginar, pasando por algo terrible. Es lo peor que puede pasarle a una familia", añadió el actor.

Clooney y Rande Gerber son amigos desde hace décadas y fueron socios tras la creación de la marca de tequila 'Casamigos' que lanzaron en 2013 junto con el empresario Mike Meldman y vendieron cuatro años después.