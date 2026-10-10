George Clooney reconoció que la muerte de Presley ha golpeado profundamente a todos los que forman el círculo cercano de los Gerber

Publican las últimas imágenes que se grabó Presley Gerber horas antes de su muerte en su habitación del centro de rehabilitación

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George Clooney habló por primera vez de la muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, fallecido el pasado 20 de septiembre a los 27 años. Durante los premios Albies, organizados por la Fundación Clooney para la Justicia y celebrados en Londres, el actor se pronunció sobre esta dolorosa pérdida.

"No creo que estemos siquiera en posición de hablar de ello", dijo en unas breves declaraciones con Entertainment Tonight. Clooney reconoció que la muerte de Presley ha golpeado profundamente a todos los que forman el círculo cercano de los Gerber. "Sinceramente, es una de las cosas más devastadoras que le han ocurrido a nuestra familia", señaló el actor que acudió al evento acompañado de su mujer Amal Clooney.

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"Es lo peor que puede pasarle a una familia", reconoció el actor

George Clooney destacó el sufrimiento que están pasando sus padres, Cindy Crawford y Rande Gerber, desde la devastadora pérdida de su hijo. "Su familia está, como podéis imaginar, pasando por algo terrible. Es lo peor que puede pasarle a una familia", añadió el actor.

George Clooney y Rande Gerber son amigos desde hace décadas y fueron socios tras la creación de la marca de tequila 'Casamigos' que lanzaron en 2013 junto con el empresario Mike Meldman y vendieron cuatro años después. “En realidad no queríamos meternos en el negocio. Pensamos: George es actor y director. Yo tengo restaurantes y bares y no buscaba involucrarme en otro negocio”, dijo el empresario por aquel entonces.

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El matrimonio Clooney ha apoyado mucho a la familia desde que se conoció la noticia. Ambos fueron fotografiados llegando a la vivienda de Kaia Gerber, la hija de Cindy, en Los Ángeles el pasado 22 de septiembre. Al parecer, los hijos de Cindy se referían al actor como ‘Tío George’, lo que evidencia el estrecho vínculo que los unía con el protagonista de Ocean's Eleven, según informa 'Hola!'.

Todo apunta a una presunta sobredosis

Presley Gerber, el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber, falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación de Santa Mónica. El joven había ingresado apenas un día antes en Resolutions Living, una exclusiva residencia especializada en recuperación y tratamiento de adicciones.

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La investigación continúa abierta pero todo apunta a una presunta sobredosis como posible origen de su muerte. El cuerpo de Presley fue hallado en una de las habitaciones del centro, junto a la cama, según recogieron los informes conocidos en los días posteriores a la tragedia.

Presley estaba siguiendo los pasos de su madre en el mundo de la moda. En los últimos años, el joven decidió compartir públicamente su lucha contra las adicciones y los problemas de salud mental. Tras su muerte, Cindy Crawford y Rande Gerber han optado por mantener la máxima discreción. Desde el primer momento solicitaron privacidad para afrontar el duelo junto a sus seres queridos.

Varios medios estadounidenses afirman que el entorno cercano de la familia los está apoyando en estos momentos duros, sobre todo a su hija Kaia Gerber, que estaba muy unida a su hermano mayor.