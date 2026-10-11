Isabel Pantoja regresa a la televisión: el lugar y la fecha de su esperada vuelta

Fiesta 11 OCT 2026 - 18:58h.

Según Arabella Otero, la cantante estaría en negociaciones con una cadena de televisión para protagonizar un programa especial

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Isabel Pantoja estaría a punto de regresar a la pequeña pantalla según la información que maneja Arabella Otero. La reportera de 'Fiesta' cuenta con información privilegiada sobre la cantante, quien estaría cerrando las fechas y condiciones de su regreso a la televisión.

Esta esperada vuelta de Isabel Pantoja al formato televisivo sería de mano de la Televisión Canaria protagonizando, según ha podido saber Arabella, un gran especial de Navidad.

El proyecto consolidaría así el fuerte vínculo que la tonadillera ya mantiene con el archipiélago, lugar donde se ha concentrado artísticamente durante sus últimos proyectos y giras musicales.

Aún en negociaciones

Según la información detallada en el programa de Emma García, ambas partes se encontrarían aún inmersas en plenas negociaciones y el contrato definitivo aún no habría sido firmado, por lo que todavía quedarían flecos por pulir antes de dar por sellada su participación oficial en la parrilla navideña de la autonómica canaria.