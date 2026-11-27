Biansi y su presunto agresor compartían piso en Bilbao: él tenía prohibido acercarse a ella por orden judicial

La mujer asesinada en Bilbao era "riesgo bajo" según la Ertzaintza y su presunto asesino tenía una orden de alejamiento

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Bilbao ha guardado cinco minutos de silencio en las escalinatas del Ayuntamiento para condenar el asesinato de Biansi, la última víctima de la violencia de género. Tenía 34 años y era madre de dos hijos. Su muerte eleva a 50 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. El alcalde de la capital vizcaína ha condenado el crimen y lo ha calificado de fracaso de toda la sociedad.

El caso de Biansi se suma al de otras dos mujeres asesinadas por sus parejas en los últimos días, Gloria y Verónica. Las tres figuraban en el sistema VioGén. Según informa Maialen Larrigana, periodista de 'Informativos Telecinco' desplazada a Bilbao, la Ertzaintza había calificado la situación de Biansi como de bajo riesgo, el nivel más bajo de los cuatro que contempla su sistema de valoración y que indica que existían pocas probabilidades de que se produjeran nuevas agresiones.

Una de las incógnitas ahora es cuándo se realizó esa última evaluación. Biansi fue apuñalada delante de sus dos hijos, de cuatro y seis años, y falleció este viernes por la mañana en el hospital. El detenido, de 47 años, tenía una orden de alejamiento en vigor y antecedentes por violencia de género. Permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

Bianca, Gloria y Verónica, las víctimas en la semana negra del 25N

Biansi y su agresor compartían piso en un edificio de la calle Marcelino Oreja de Bilbao. Ya no eran pareja, pero habían alquilado dos habitaciones, a pesar de que él tenía una orden de alejamiento. "Le sacaron encapuchado y con esposas", cuenta una vecina. Fuentes como 'El Correo' indican que el acusado se encontraba en paro y que la víctima accedió a que regresara al domicilio por su situación.

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Los agentes acudieron a la vivienda, pero Biansi falleció horas después en el hospital. "No hay derecho a esto, tenía que haber unas medidas muy fuertes", lamenta una vecina. Otros residentes también han expresado su consternación por lo ocurrido. "Es una desgracia", comenta uno de ellos.

Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, pone el foco en las dificultades para proteger a las mujeres que consiguen salir de una situación de maltrato. "Este año hay un dato muy significativo, el número de mujeres que han sido asesinadas durante la convivencia es el 53%. El año pasado era el 83%, y no estamos siendo capaces de protegerlas a pesar de que ellas salen de la violencia de género", señala.

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El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25N, fue detenido el sospechoso del asesinato de Gloria Vallejo en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera y, ese mismo día, se entregó la pareja de Verónica, la mujer asesinada en Bullas, en Murcia. Lorente vincula este contexto al negacionismo de la violencia de género.

"Ahora los maltratadores se sienten como criminalizados por las leyes que le aplican cuando son maltratadores", precisa. Todavía queda un mes para terminar el año y ya se ha superado la cifra de asesinatos machistas de 2025 y 2024.