Lorena Romera 13 OCT 2026 - 16:50h.

La sobrina de Isabel Pantoja denuncia entre lágrimas la situación que está viviendo tras la mudanza a Sevilla

Anabel Pantoja, desde su nueva casa en Sevilla: "Me da mucho miedo y respeto"

Compartir







Anabel Pantoja ha llegado a su límite. En pleno proceso de instalación tras su mudanza desde Canarias a Sevilla -un cambio con el que busca acortar distancias con su madre y con su pareja, David Rodríguez, afincado en Córdoba donde ejerce como fisioterapeuta-, la sobrina de Isabel Pantoja ha tocado fondo tras la acumulación de incidentes en el reparto y montaje de su nuevo hogar.

Rodeada de cajas y con un piso totalmente vacío, la situación se ha vuelto especialmente compleja al encadenar una serie de complicaciones que la han hecho explotar en redes sociales a la que fuera concursante de 'Supervivientes'. Todo esto, mientras se encarga de su hija Alma, de casi dos años.

"Voy a decir una cosa que me ha superado ya hoy hasta aquí. No pasa nada grave ni nada de salud... Pero os juro por Dios que lo estoy pasando tan mal con temas de transportistas, temas muebles, temas pedidos, equivocaciones, roturas, todo, que tienen muy poca empatía, muy poca empatía. Yo soy la primera que entiendo las cosas...", comenta la influencer entre lágrimas, rompiéndose al intentar expresar cómo se siente.

El detonante del ataque de ansiedad ha sido lo ocurrido con los repartidores encargados de la última entrega programada que tenía, que también iban a encargarse del montaje de los muebles. Según ha relatado, los operarios dejaron el trabajo a medio hacer y el material esparcido por la vivienda:

"Con todos mis respetos a los que sí son profesionales, amables, empáticos y hacen su trabajo... Hoy vino una empresa a montar, transportar y montar los muebles y me los dejaron abiertos en el suelo con los tornillos porque simplemente no había aparcamiento", ha comentado desesperada.

Canal de Whatsapp de Telecinco

A pesar de las ganas por comenzar esta nueva etapa más cerca de los suyos, el estrés acumulado durante el traslado y la "falta de profesionalidad" de algunos servicios han superado por completo a Anabel Pantoja, que no ha podido evitar romper a llorar en este story que le ha servido para desahogarse con sus seguidores.