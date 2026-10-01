El rapero Rick Ross, arrestado en Miami Beach acusado de agresión por estrangulamiento

Agentes del Departamento de Policía de Miami Beach arrestaron al famoso rapero, después de que este se entregara voluntariamente en la sede policial,

El padre del bebé maltratado en Barcelona dice no ser consciente de dañarlo y apunta a una negligencia

Compartir







La policía de Miami Beach ha informado del arresto de William Leonard Roberts II, de 50 años y cuyo nombre artístico es Rick Ross, acusado de cargos relacionados con violencia doméstica. Detectives de la unidad de delitos graves del Departamento de Policía de Miami Beach arrestaron al famoso rapero, después de que este se entregara voluntariamente en la sede policial, este jueves.

Acusado de un intento de estrangulamiento y de agresión

Roberts, de 50 años, está acusado de un delito grave de agresión por estrangulamiento y de un delito menor de agresión, por un incidente de violencia doméstica denunciado a la policía el 29 de septiembre. Presuntamente, el incidente ocurrió el 28 de agosto en una residencia de Star Island.

La víctima denunció que Roberts la golpeó en repetidas ocasiones durante un altercado y le dificultó la respiración al retorcer el cuello de la sudadera con capucha que ella vestía.

Durante la investigación, la víctima entregó a los detectives una declaración jurada y fotografías que documentaban sus lesiones. Asimismo, los detectives revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la residencia. Roberts ha sido puesto bajo custodia.