Jennifer Lara se emociona al ver el resultado final de su rinoplastia

Natalia Sette 14 OCT 2026 - 13:25h.

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' acude a la clínica donde se realizó la rinoplastia para quitarse las vendas y ver el resultado final

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Jennifer Lara ha podido ver por fin el resultado definitivo de su diseño de nariz. Hace algunas semanas, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ acudió a su clínica de confianza para someterse a una rinoplastia para corregir un defecto de su nariz. Ahora, le han quitado las vendas y se ha emocionado al ver su nueva cara.

Antes de pasar por quirófano, la influencer explicó que hacía algunos años, su hija jugando se cayó encima de su nariz y le rompió el tabique, provocando un torcimiento del mismo. Debido a esto, uno de los agujeros le quedó más cerrado que otro, derivando en complicaciones respiratorias.

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Por todos estos motivos, la creadora de contenido decidió ponerse en manos de profesionales para solucionar el problema y de paso rediseñarse la nariz. Hace un mes que se realizó la operación y ya ha podido por fin quitarse las vendas que le quedaban y ver el resultado definitivo. “Guau, voy a llorar, qué bonita”, ha dicho nada más mirarse al espejo.

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Jennifer no ha podido evitar emocionarse, pues al tener el tabique desviado, llevaba años con un complejo enorme que la obligaba a posar siempre ante la cámara del mismo lado. Ahora, sus dos perfiles serán los “buenos”. “Esta sí es mi nariz y no la que tenía”, ha reconocido con los ojos vidriosos.

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La influencer se deshace en halagos hacia su nariz y hacia el cirujano que se encargó de ella. Jennifer sigue sin creerse que esa sea su nueva cara. “Qué fuerte, qué bonita de verdad”, ha terminado diciendo si poder dejar de mirarse al espejo. Tras cuatro años desde que ocurrió el incidente con su hija Ángel, finalmente ha podido corregir la desviación y ahora no solo respira mucho mejor, si no que le encanta el diseño.

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Como es habitual, en la sección de comentarios se ha iniciado un debate. Están aquellos seguidores que se han quedado fascinado con el resultado: “Estás guapísima, ya lo eras pero ahora esa nariz está totalmente armonizada con tu carita”.

Y están aquellos otros internautas que consideran que ha perdido completamente su esencia al cambiar su nariz. “Ostras… me gustaba mucho más antes” o “Cambia completamente la cara de la persona, pierdes tu identidad” son otros de los comentarios que ha escrito.