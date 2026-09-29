Natalia Sette 29 SEP 2026 - 13:56h.

El futbolista ha publicado un extenso video en su perfil de Instagram contestando a las controvertidas declaraciones de Jennifer Lara

Jennifer Lara se sincera sobre su reconciliación con el padre de su hija Ángel

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La tensión entre Rubo Blanco y Jennifer Lara ha alcanzado su punto más álgido tras las recientes y controvertidas declaraciones de la influencer . La exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha cargado duramente en su canal contra su expareja y ahora él ha respondido a sus acusaciones con un tajante comunicado.

Jennifer acudió al videopodcast de ‘En todas las salsas’ y aseguró que Rubo le produce elevados niveles de estrés y ansiedad por el control continuo sobre el niño cuando está a su cuidado. Además, la vallisoletana acusó al entorno familiar de Rubo de interponerse en la relación e insinuó que creció en una familia desestructurada, llegando a enfrentarse públicamente al hermano de este.

Ante la gravedad de estas insinuaciones y las constantes descalificaciones, el joven ha decidido romper su silencio a través de un tajante comunicado. El futbolista no ha dudado en salir al paso para defender a su familia y responder directamente a los reproches de su ex. “He tenido muchísimas dudas de grabar este vídeo. Ante la falta de contenido están buscando la polémica”, ha comenzado diciendo con firmeza.

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El de Soria ha explicado que tomar la decisión de pronunciarse públicamente no ha sido nada sencillo. Aunque sus amigos más cercanos y su propia familia le aconsejaban que no lo hiciera, las acusaciones contra sus padres sobrepasó todos los límites para él. “Al final me he decantado por defender a mi familia. Se habla de una familia desestructurada y me parece absurdo”, ha sentenciado tajante.

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Para desmontar la acusación, Rubo ha querido abrirse en canal para hablar de su situación familiar. “Mis padres se separan cuando tengo 18 años y siempre han tenido una relación cordial, cosa que agradezco mucho como hijo. El cariño que hemos recibido tanto mi hermano como yo siempre ha sido incondicional”, ha recordado con emoción para defender la estabilidad con la que ha crecido.

El futbolista ha reconocido que su padre le advirtió en su momento sobre los riesgos de dar importantes pasos en su relación con Jennifer. “Mi padre siempre me ha aconsejado en todo y yo muchas veces no le he hecho caso, como en el tema de tener un bebé sin una estabilidad clara”, ha reflexionado con sinceridad.

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Entre todos los consejos que le dio, hay uno que sí se le quedó marcado y que está llevando a cabo. “Un ejemplo claro de consejo es el no hablar nunca mal públicamente de la madre de mi hijo, por respeto a ese hijo que un día crecerá y no se merece pasar por la situación de ver el espectáculo de sus papás aireando trapos sucios”, ha dicho tajante.

El futbolista ha afirmado que mantendrá esta postura todo el tiempo y que no piensa entrar en polémicas o cruces de acusaciones. Su único objetivo es que su hijo, cuando crezca, pueda ver que él jamás habló mal de su madre a pesar de que él “sí los ha recibido por su parte”.

Para concluir su contundente mensaje, el influencer le ha lanzado un emotivo mensaje a su familia tras todo este revuelo. “Me siento muy afortunado por haber vivido en un entorno familiar maravilloso que me ha hecho crecer y tener una infancia muy feliz”, ha dicho contundente.

Rubo ha dejado claro que no piensa volver a pronunciarse al respecto y que esta es la última vez que le dará importancia a una polémica que involucra a su hijo. “No volveré a dar bola a ninguna polémica que traten de crear con el objetivo de conseguir un beneficio económico. El dinero no lo justifica todo”, ha zanjado, desvelando además que a él también le han ofrecido sumas de dinero por hablar mal su ex y las ha rechazado.