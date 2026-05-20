Lidia González 20 MAY 2026 - 12:29h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ actualiza el estado de su relación con Rubo Blanco

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Jennifer Lara tiene muchas cosas que contar y lo ha querido hacer sentándose, por primera vez, en el plató de ‘En todas las salsas’. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ aclara en qué punto está su relación con Rubo Blanco, padre de su hijo, y se sincera sobre cómo se siente al respecto. La influencer vivía, hace tan solo unos meses, una dolorosa ruptura con él y múltiples desengaños que la llevaron a destapar todas sus mentiras. Ahora, explica si ha cambiado algo y cuenta cómo llevan la crianza de su hijo en común. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

A través de su canal de mtmad, la creadora de contenido compartió con todos sus seguidores cómo vivió esta dolorosa situación y lo complicado que fue su relación en un principio. Tanto es así que incluso hablaba de lo complicado que fue llegar a un acuerdo en la custodia, en el que tuvo que ceder “mucho”. La vallisoletana se sincera con los colaboradores del programa y actualiza el estado de su relación con el padre de Asia: “Prefiero tomarme un café con el padre de la niña que con él”.

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La influencer se ha abierto en canal para explicar la situación “agobiante” que está viviendo con él y cómo se siente al respecto. “No estás entendiendo que estamos separados y que estamos compartiendo al niño”, asegura tajantemente. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para ‘En todas las salsas’!

Jennifer Lara cuenta todos los detalles sobre su reconciliación con el padre de su hija

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A pesar del complicado momento que está viviendo con que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, Jennifer Lara tiene una bonita noticia que anunciar. Después de la tensa relación que ha tenido con el padre de su hija Ángel y todos los problemas públicos que han tenido, la que fuera tronista de ‘MyHyV’ cuenta todos los detalles sobre su reconciliación. Visible emocionada y sin poder contener las lágrimas, la influencer se sincera. ¡Dale al play!