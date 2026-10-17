Carlos Otero 17 OCT 2026 - 11:00h.

Albert Barranco saltó a la fama como pretendiente de Rym Renom en MYHYV hace una década y ha acumulado muchas relaciones

De su ex murciano a Albert Barranco: las relaciones conocidas de Maica Benedicto

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A pesar de ser uno de los favoritos de la tercera temporada de ‘Supervivientes: All Stars’, Albert Barranco ha tenido que abandonar Honduras precipitadamente por prescripción médica. En España lo espera su actual pareja, Olatz, tentadora de Rodri en la novena temporada de ‘La Isla de las Tentaciones’. La donostiarra es la última mujer, y quizá la definitiva, de la lista de conquistas del barcelonés. Repasamos su historial sentimental.

Fue pretendiente de Rym Renom en ‘MYHYV’

Barranco debutó en televisión hace exactamente una década como pretendiente de Rym Renom en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Terminó conquistándola y llegó a tatuarse su nombre en el brazo. Sin embargo, aquello no duró mucho y, tan solo unos días después de salir del mítico programa de citas, anunciaron su ruptura.

No dio la talla con Violeta Mangriñán

Seguimos en el universo de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ porque, tras romper con Rym, Barranco regresó al programa como tronista. Allí estaba Violeta Mangriñán, que rápidamente se convirtió en una de sus favoritas. Sin embargo, aquello no prosperó por una razón algo tormentosa: según declaró ella, durante una cita sin cámaras, el barcelonés tuvo un ‘gatillazo’.

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No hay dos sin tres: Jennifer Baldini

En 2019, Albert Barranco mantuvo una relación con otro rostro del programa de citas que presentaron Emma García y Toñi Moreno: su expareja Jennifer Baldini. La relación no fue muy larga, pero sí lo suficiente como para que la creadora de contenido afincada en Andorra aparezca en este listado de conquistas.

Gloria Camila, el escándalo

La hija de Rocío Jurado y Barranco coincidieron en 2019 en una discoteca, cuando ella aún era pareja de Kiko Jiménez. Según los rumores del momento, entre ellos hubo más que complicidad, si bien ambos lo negaron. Desde entonces, Kiko Jiménez se ha aferrado a este episodio para atacar el comportamiento de la también hija de Ortega Cano durante su noviazgo.

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Pasión tailandesa con Oriana Marzoli

Aquel mismo año, Albert coincidió con Oriana Marzoli en un programa para redes sociales llamado ‘Crazy Trip’. Durante un viaje por Tailandia, los dos creadores de contenido tuvieron un romance que no fue a más, pero que la italoargentina confirmó.

Carla Blanco, un amor transoceánico

Cuando Barranco participó en ‘Supervivientes 2020’, mantenía una relación con la influencer Carla Blanco. La relación entre la colombiana y el barcelonés era tan sólida que ella viajó hasta los Cayos Cochinos para sorprenderlo en la fecha en la que celebraban su aniversario. Sin embargo, el amor no resistió tras el reality. Dos meses después de volver de Honduras, Albert confirmó su ruptura en las redes sociales.

Tania Déniz, también

En 2022, Tania Déniz, de la quinta edición de ‘La Isla de las Tentaciones’, y Albert comenzaron una relación. Durante su romance, Albert ejerció de defensor de Tania durante el paso de ella por ‘Pesadilla en el Paraíso’. Sobre su ruptura hubo dos versiones: ella aseguró que encontró unos mensajes comprometedores que pusieron fin a su historia; Barranco, en cambio, sostiene que Tania publicó unas fotos en sus historias de ‘mejores amigos’ que le hicieron explotar.

Se lió con Maica Benedicto en un reality

Barranco también conquistó a la última ganadora de la edición regular de ‘Supervivientes’, Maica Benedicto. La amiga de la lejía y nuestro conquistador compartieron espacio y tiempo en un reality de Mediaset Infinity. Fue una relación tormentosa que no terminó de la mejor manera, ya que Maica explicó públicamente que se sintió traicionada y que “nada había sido verdad”, porque Barranco le dijo cosas que no sentía. Tras la ruptura hubo cruces de declaraciones, críticas mutuas y momentos de tensión en entrevistas y redes sociales.

Fue el tentador VIP de Helena Arauz

Albert Barranco viajó hasta República Dominicana para ejercer de tentador VIP en la novena temporada de LIDLT. Desde su llegada a Villa Playa, puso su atención en Helena Arauz y le entregó su collar en la ceremonia de presentación. Ambos tuvieron una fuerte conexión y su intimidad fue creciendo progresivamente hasta que ella cayó en la tentación con él, encendiendo varias veces la luz de la tentación de Rodri, su entonces novio. Tras la hoguera final, Helena y Albert salieron juntos de la isla.

Olatz San Emeterio, la tentadora del ex de su ex

Al regresar a España de ‘La Isla de las Tentaciones 9’, la vida sentimental de Albert Barranco dio un nuevo giro cuando comenzó una relación con su actual pareja. Da la casualidad de que Olatz San Emeterio había sido la principal tentadora de Rodri, entonces pareja de Helena en el reality. A pesar de los altibajos, llevan juntos más de un año.