Lorena Romera 12 NOV 2025 - 12:38h.

El exconcursante de 'Supervivientes' relata los episodios más complicados de su vida y comparte fotos personales nunca vistas

Maica Benedicto rompe su silencio sobre la participación de Albert Barranco en 'La isla de las tentaciones'

Albert Barranco ha contado por primera vez la dura historia de su vida. El tentador de la edición de 'La isla de las tentaciones' que está ahora en emisión se ha remontado hasta su infancia, pasando por sus primeras experiencias laborales, su incursión en televisión... hasta llegar a la actualidad. Y es que el de Barcelona, de 34 años, exconcursante de 'Supervivientes', ha querido desmontar esa idea preconcebida de que todo le ha salido a pedir de boca y ha explicado por todo lo que ha tenido que pasar hasta lograr la vida que tiene ahora.

Y es que nada le ha caído del cielo. El que tuviera un romance con Maica Benedicto se ha sincerado sobre algunos de los episodios más complicados de su vida. Lo ha hecho a través de su perfil de Instagram, con unos stories en los que comparte imágenes de su infancia y de su adolescencia, y haciendo una breve cronología en la que explica que todo lo que tiene "ha sido a base de esfuerzo, cabezonería y de no bajar nunca los brazos".

"Yo era un chaval bastante rebelde", comienza relatando el soltero que está tentando a Helena, pareja de Rodri. "No me gustaba nada ir al colegio y no era un gran estudiante. Aún así, a duras penas, con mucho sacrificio, y gracias a la ayuda de mi madre, que me ayudaba a estudiar, pude sacarme los estudios académicos", recuerda el catalán.

Después de eso, se sacó un ciclo formativo de electromecánica. "Siempre he estado rodeado de motos, me encantaba arreglar y preparar las mías. Me lo saqué a la primera, se me dio muy bien", señala. Pero lo que aquel joven Barranco buscaba era pasar tiempo con los suyos y "poder disfrutar de la vida". A los 17 años, después de trabajar "en varios sitios", terminó en una fábrica "haciendo parachoques" junto a su padre.

"Estuve bastante tiempo hasta que al final me despidieron por no hacer mucho caso a los jefes e ir demasiado a mi rollo. Me despertaba cada día a las 05:00 y os aseguro que dormía tan poco que me quedaba dormido en todos lados. No es que fuera un mal trabajador, el problema era que odiaba trabajar para otros y obedecer órdenes de personas que no valoraban mi esfuerzo", cuenta junto a una imagen en la que le vemos antes de cumplir la mayoría de edad.

En ese momento, el tentador de 'La isla de las tentaciones' buscaba sacar dinero de donde pudiera: "comprando y vendiendo motos, bicis, coches... Lo que fuera con tal de vivir un poco más desahogado y tranquilo". El influencer sabía que ese no era su camino y no tardó en dar el salto a la televisión, movido por ese impulso. "Decidí ir a 'MyHyV' y mi vida dio un giro radical", reconoce.

El salto a la fama de Albert Barranco

Tanto, que pudo cumplir un sueño: comprarse un GT-R, "el coche de Paul Walker", protagonista de la saga Fast and Furious. "Veía imposible que ese momento llegara", reconoce. Pero el punto de inflexión para él fue 2020, cuando participó en 'Supervivientes', "la experiencia más emocionante y dura de mi vida. No os imagináis lo duro que fue. Estuve 110 días. Luché hasta el final y fui uno de los finalistas de mi edición".

"No os imagináis lo duro que fue"

Albert Barranco reconoce que siempre ha tenido "claro lo que quería", y por eso ha "afrontado con fuerza todos los desafíos que le ha puesto la vida". A día de hoy, regenta varios negocios y este mismo año ha creado una empresa "dedicada la construcción y remodelación de viviendas". Después de hacer esta línea de su vida, el tentador de 'La isla de las tentaciones' asegura que "nadie le ha regalado nada" y que lo que ha conseguido ha sido por "nunca aceptar menos de lo que merecía".