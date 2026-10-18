Carlos Otero 18 OCT 2026 - 11:01h.

Jaime Peñafiel comparó a la concursante de 'Supervivientes All Stars' con los "enanos y bufones" de los cortejos de las realezas de antaño

Los trabajos de Chiqui Martínez más allá de la televisión: peluquera canina o vendedora de coches

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Almudena Martínez, más conocida como ‘Chiqui’, ha regresado a la televisión como participante de ‘Supervivientes: All Stars’ y lo ha hecho dando guerra. A pesar de ser una mujer familiar, ha protagonizado broncas y enfrentamientos con sus compañeros desde que coincidieron en el aeropuerto. Allí se enemistó con Rosa Benito y, ya en Honduras, ha mantenido sonados conflictos con Arkano y Marta Peñate. Pero la cartagenera es una mujer de armas tomar y, en el pasado, otros famosos también tuvieron que enfrentarse a su carácter efervescente. Los repasamos.

Jaime Peñafiel la trató con desprecio por su estatura

Uno de los grandes nombres de la lista negra de Chiqui es el periodista experto en monarquías Jaime Peñafiel. El motivo del enfrentamiento entre ambos parece bastante justificado por parte de la cartagenera. Durante una visita a un programa de televisión en el que trabajaba Chiqui, Jorge Javier Vázquez le preguntó si ella le caía simpática. Él respondió recordando un viaje oficial de los reyes a Colombia: “Cuando hace unos años fuimos de viaje oficial con los reyes a Colombia, la gente se sorprendió porque delante de ellos no fueran los enanos y bufones”, dijo.

“Entonces, yo no tengo ni simpatía ni antipatía. Simplemente, no quiero mezclar una cosa con la otra”, aseguró el periodista. Aquel comentario no gustó nada a Chiqui, que empezó a llorar: “No me considero enana; tengo el problema de que soy de talla baja, no tengo la hormona del crecimiento”, explicó entre lágrimas. Por su parte, Peñafiel decidió reafirmarse en lo que había dicho, aunque con matices: “No me gustan los bufones. Retiraré lo de enana, porque ella será corta de estatura y otros, de estatura mental”, declaró.

Pasa olímpicamente de Miguel Frigenti

Hace un año, Chiqui desveló que no sentía especial simpatía por Miguel Frigenti. Durante una conexión con Nagore Robles, la presentadora le contó que Frigenti se encontraba en el plató y que le había confesado que, en su día, “la había votado para que se fuese”. “Yo saludo a todos los demás; de Frigenti paso olímpicamente”, contestó airada. A pesar de la tensión, el colaborador confesó que él “la metería en GH VIP”.

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Dolida con el Maestro Joao, antes de convertirse en Benita

Chiqui mantuvo una relación de amistad con la vidente Benita cuando todavía era conocida como el Maestro Joao. La echadora de cartas oficial del régimen y la concursante llegaron a tener un vínculo casi familiar, ya que Joao estuvo a punto de ser el padrino de Alma, la hija de Chiqui. Nunca se supo qué ocurrió entre la esotérica transgénero y la concursante de ‘Supervivientes: All Stars’, pero, durante una llamada al pisito de ‘Solos’ en 2020, intercambiaron palabras gruesas.

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"¿Cuántos muertos has dejado por el camino, Joaquín? Porque te llamas Joaquín, eres un traidor, un buscafama y ‘basura’ es la palabra que te define. Te consideraba un amigo, pero ya veo que no... No te has molestado ni en saber cómo estaba, ni tampoco en preguntar por mi hija, que es lo más fuerte. Dices que tienes el alma muy blanca y lo que tienes es la cara muy dura”, le reprochó ella, enfadada.

Paula Souza, ex de Kiko Rivera

Chiqui también se enfrentó a una de las mediáticas exparejas de Kiko Rivera: Paula Souza, que por entonces era gogó brasileña y cuya profesión y paradero actuales se desconocen. Durante la primera participación de Chiqui en ‘Supervivientes’, su entonces marido tuvo un affaire con la brasileña. “Él solo quería satisfacer sus vicios sexuales conmigo”, contó Souza en ‘Interviú’. “¡Por Borja, la cosa habría llegado a más, pero a mí me parecía el antimorbo total”, añadió la bailarina erótica. Al regresar del concurso, la cartagenera mantuvo con ella un tenso cara a cara en el prime time de Telecinco.

Iván Madrazo está dolido con ella

Antes de partir hacia Honduras para participar en ‘Supervivientes: All Stars’, la cartagenera confesó a su círculo más íntimo que estaba dolida con Iván Madrazo porque este rehusó defenderla en plató durante el concurso. Por su parte Iván explicó su postura: había aceptado pero descubrió "varias cosas" que le decepcionaron "muchísimo" viniendo de la que había sido su amiga durante 17 años.

"La llamé para preguntarle directamente si aquello era cierto y, por la respuesta que me dio, entendí que sí lo era. Mi decepción fue enorme después de tantos años de amistad y, sinceramente, me dolió muchísimo", cuenta Iván, que decidió no ser su defensor en plató y romper la amistad que les había unido durante casi dos décadas. Tras la negativa del modelo, Chiqui pidió a Dámaso Angulo, de ‘GH 12’, que fuese su portavoz mediático.