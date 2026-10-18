Raquel Noya A Coruña, 18 OCT 2026 - 11:01h.

Este vecino de A Baña compagina el running con su trabajo en marketing y ha llegado a correr durante 12 horas seguidas

A Pepe solo le falta un municipio para completar su participación en todos los concellos de costa: el de O Rosal, en Pontevedra

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Hay quien aprovecha el fin de semana para hacer deporte y quien hace las maletas para conocer un lugar nuevo. Pepe Mansilla, un vecino de A Baña de 38 años, hace las dos cosas de una atacada: prepara las zapatillas y el GPS, y pone rumbo a un municipio gallego que celebre alguna prueba popular de atletismo. Así, kilómetro a kilómetro, ha participado ya en pruebas deportivas organizadas en 200 concellos de Galicia y su próximo objetivo es completar los 313 de toda la comunidad. Una especie de Forrest Gump gallego que se ha propuesto conocer, a golpe de running, cada rincón de su tierra.

“Me gusta correr y me gusta Galicia”, resume Mansilla, que desde 2023 se ha tomado en serio este particular desafío. Desde entonces, suma una media de 50 municipios cada año, mientras compagina las carreras con su trabajo en el sector del marketing y su vida personal. No se trata de una competición contra el reloj ni de una carrera única que atraviese la comunidad: su reto consiste en participar en pruebas organizadas por terceros en cada uno de los municipios gallegos.

“Es una oportunidad de conocer Galicia y su geografía”, explica. Y lo hace de una forma que exige algo más que afición por el deporte: planificación, resistencia y muchas horas al volante. Porque, aunque las piernas sean las protagonistas, una parte importante de la aventura transcurre en los desplazamientos hasta el punto de salida.

De pruebas de cinco kilómetros a correr durante 12 horas

La aventura comenzó en 2023, cuando decidió ampliar una afición que ya practicaba desde el 2016. Desde entonces, ha participado en carreras populares, trails y pruebas de larga distancia, con recorridos que van desde los cinco kilómetros hasta los 100 kilómetros, por ejemplo, del trail del Barbanza.

“La premisa es correr”, explica, pero para cumplir el objetivo de visitar todos los municipios, también ha incorporado otras modalidades más lentas a su calendario: “Para poder correr en todos los concellos de Galicia tuve que abrirme a participar también en andainas”, señala. La condición es que sean eventos organizados por terceros y que permitan participar corriendo sin perjudicar a los demás caminantes.

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Entre las pruebas que recuerda con especial intensidad están el Trail de Quiroga, la Ultreia o la durísima backyard de Castro Caldelas. Este formato consiste en completar un circuito de unos siete kilómetros antes de que termine una hora. Cuando el tiempo se cumple, los participantes vuelven a salir desde el mismo punto para afrontar otra vuelta. La prueba continúa hasta que solo queda un corredor. En su última participación, Mansilla aguantó 12 horas corriendo.

También recuerda la carrera de Nogueira de Ramuín, en la que completó 47 kilómetros con más de 3.000 metros de desnivel, y la dureza de otras citas como la marcha nocturna entre Pontevedra y Santiago. Experiencias que le han permitido comprobar hasta dónde puede llegar su cuerpo, aunque reconoce que la exigencia no termina cuando cruza la meta.

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Un reto que también exige organización

Mansilla entrena habitualmente uno o dos días a la semana, aunque aumenta la frecuencia cuando se acerca una prueba especialmente exigente, hasta llegar a correr cuatro o cinco días. Después toca recuperar fuerzas y volver a la rutina laboral.

La agenda es uno de los principales obstáculos. Para avanzar en su reto, a veces concentra varias pruebas en un mismo fin de semana. Ha llegado a participar en dos carreras el sábado, en municipios diferentes, y en una tercera el domingo. Todo para mantener el ritmo de unos 50 concellos al año sin descuidar sus obligaciones profesionales.

Y no siempre corre acompañado. Aunque en ocasiones algún amigo o familiar se suma a la aventura, muchos desplazamientos los hace solo. De hecho, reconoce que una de las partes más difíciles no es el esfuerzo físico, sino la soledad de los viajes en coche hasta algunos de los puntos más alejados de Galicia.

A cambio, el esfuerzo también le ha traído satisfacciones deportivas inesperadas. Con el paso del tiempo ha mejorado sus marcas y ha conseguido subir al podio e incluso ganar alguna carrera. “No imaginaba hacer podios”, admite, “ganar no es la finalidad, pero siempre es un aliciente”, comenta entre risas. Eso sí, recuerda que la gente va a competir: “Nadie regala nada”, asegura.

Y, cuando la organización ofrece una recompensa gastronómica al terminar, tampoco la desprecia: “En algunas carreras dan callos, empanada o pulpo al acabar, también es un incentivo”, comenta con júbilo.

A por los municipios de costa y los que todavía faltan

Aunque su gran objetivo sigue siendo recorrer los 313 municipios gallegos a través de sus pruebas deportivas, Mansilla también se marca pequeñas metas para mantener la motivación. La más inmediata es completar todos los concellos de costa, un desafío para el que solo le falta O Rosal, en la provincia de Pontevedra.

En A Coruña, su provincia, tiene ya buena parte del trabajo hecho: solo le quedan nueve municipios. Por eso aprovecha para lanzar un llamamiento a localidades como Abegondo, Coristanco, Irixoa o Aranga, donde le gustaría encontrar alguna carrera organizada que le permita sumar una nueva parada a su particular mapa deportivo.

Entre todas las citas, hay una que ocupa un lugar especial: la carrera de A Baña, su municipio de origen. Allí, además, los últimos años los participantes han lucido camisetas con un diseño realizado por él mismo, ya que también es aficionado a dibujar caricaturas. Es una forma de dejar su propia huella en una afición que le está permitiendo recorrer Galicia de una manera diferente.

En este camino tampoco ha faltado el apoyo de su prima Andrea, que siempre ha confiado en su proyecto. Ella regenta una clínica de podología en Asturias y, según cuenta Pepe, ha sido una de las personas que más le han animado a continuar: “Siempre ha creído en mí y me ha apoyado”. Incluso le pide que cuando logre terminar el reto gallego, se proponga completar el mismo en Asturias, aunque Pepe asegura que su intención entonces será descansar.