Lorena Romera 19 OCT 2026 - 11:36h.

La ganadora de 'GH VIP' muestra la reacción de su hijo al saber que va a tener un hermanito

Adara Molinero anuncia que está embarazada tras iniciar un proceso de fecundación in vitro

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Adara Molinero ha querido hacer partícipes a sus seguidores de uno de los momentos más emotivos y especiales de su vida. La ganadora de 'GH VIP' ha publicado en sus redes sociales el video del momento exacto en el que ella, Vicente Romero y su hijo descubren el resultado positivo del test de embarazo. La noticia supone el broche de oro tras un intenso proceso de fecundación in vitro, marcando la llegada del primer hijo en común para la pareja y el segundo para la exconcursante de 'Supervivientes All Stars'.

Esta feliz noticia llega tras haberse sometido a un proceso de fecundación in vitro, un camino que ambos han vivido con ilusión, nervios y mucha expectación, pues convertirse en padres era su gran sueño. En las imágenes compartidas se puede respirar la tensión y la emoción del momento. El vídeo arranca con los tres preparándose para conocer el resultado: Martín, de 7 años —fruto de la anterior relación de la influencer con Hugo Sierra— comienza animando a su madre con una cuenta atrás de diez segundos, mientras cruza los dedos con ilusión y anima a los futuros papás a que hagan lo mismo.

Mientras, la creadora de contenido confiesa sus nervios: "Tengo miedo, eh... ¿y si sale que no?". Por su parte, Vicente intenta mantener la calma con una sonrisa, mientras bromea y acompaña el recuento de los segundos. La tensión y el silencio se rompen por completo en el instante en el que Vicente acerca el test a la cámara. Al ver las líneas que confirman el positivo, la reacción es de pura euforia: la madrileña rompe a llorar llevándose las manos a la cara, mientras Vicente salta de emoción y la abraza efusivamente.

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La celebración se completa con la alegría del pequeño Martín, que se une al abrazo familiar mientras todos exclaman felices: "¡Hermanito, hermanito!". Entre lágrimas, risas y besos, Adara Molinero y Vicente Romero sellan un momento de lo más dulce, celebrando que ampliarán la familia tras un proceso de fecundación in vitro. "Hay momentos que se quedan contigo para siempre. Ver a Martín con ilusión y cruzando los dedos hizo que todo fuera todavía más especial. Un recuerdo que guardaremos siempre en el corazón", ha escrito la ganadora de 'GH VIP'.