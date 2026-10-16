Lorena Romera 16 OCT 2026 - 14:25h.

La ganadora de 'GH VIP' anuncia que está esperando un hijo junto a Vicente Romero tras más de un año de relación

Adara Molinero compartió su proceso de fecundación in vitro y explicó cuántos embriones consiguió

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Adara Molinero ha emocionado al anunciar la noticia más esperada: está embarazada. Tras una intensa búsqueda, la ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha celebrado con sus seguidores que ha cumplido el sueño que tenía junto a Vicente Romero, con el que este verano iniciaba el camino de buscar la maternidad mediante reproducción asistida.

El pasado 9 de julio, la influencer y el deportista arrancaban su proceso de fecundación in vitro, que hoy les ha dado la mayor de sus alegrías: van a ser padres juntos. "El milagro de la vida… Nuestro pequeño milagro, por el que tanto hemos llorado, luchado y soñado. Te deseamos mucho antes de que existieras y ya te amábamos antes de conocerte. Nuestro sueño se ha hecho realidad", ha escrito la madrileña.

Así ha sido el esperado anuncio

Para dar la noticia, la pareja ha publicado un cuidado vídeo a en blanco y negro en el que la creadora de contenido ya luce su incipiente barriguita. Un clip en el que él se arrodilla con ternura para acariciar y besar su vientre. Imágenes que además sirven para despejar de un plumazo cualquier rumor de crisis entre ellos (algo que tenía muy preocupados a sus seguidores).

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El vídeo se completa con unas imágenes en las que la exconcursante de 'Supervivientes' muestra la ecografía del bebé mientras se escucha de fondo el latido de su corazón, acompañado por la frase: "El sueño más bonito de nuestras vidas está en camino".

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Una familia numerosa que sigue creciendo

Con la llegada de este bebé, Adara Molinero se convertirá en madre por segunda vez. La it-girl ya es madre de Martín, de siete años, fruto de su relación anterior con Hugo Sierra. Por su parte, Vicente Romero también aportará su experiencia como padre, ya que tiene una hija de una relación anterior. Ahora, ambos se preparan ilusionados para dar la bienvenida al nuevo miembro que completará su familia tras más de un año de relación.