Claudia Barraso 19 OCT 2026 - 16:58h.

Kate Cassidy ha confirmado a sus seguidores que está saliendo con alguien y que ha tenido diferentes citas

Kate Cassidy, pareja de Liam Payne, y su dolor un año después de la muerte del cantante: "Me rompe el corazón"

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Kate Cassidy, la novia del cantante fallecido Liam Payne, ha hablado en redes sociales sobre cómo ha sido sus dos años tras la trágica muerte de su pareja y confiesa “las cosas que ha aprendido en estos dos últimos años”.

La influencer ha decidido grabar un vídeo mientras se prepara un café en la cocina de su casa donde habla de cómo se ha sentido durante estos dos años después de la muerte de Payne y ha confesado que “sanar no significa que lo hayas superado, sino que la mentalidad que tengo ahora frente a la de hace dos años o incluso uno, es totalmente diferente”.

Hablando a todos sus seguidores en cámara, la joven cuenta que su proceso ha sido largo, pero que ha conseguido recuperarse del gran golpe que le dio hace dos años la vida: “De verdad, cuando crees que no va a mejorar, te prometo que mejora. Hay un dicho que dice que el tiempo cura todas las heridas, pero para ser sincero, no lo hace del todo”.

Ha conocido a alguien y ha vuelto a ser feliz

La joven explica que una de las cosas que más le ayudó en su proceso de sanación fue dejar que el tiempo vaya pasando porque solo así “el dolor va a desaparecer, solo mejorarás, supongo, dejarás de cargar todo el dolor contigo”. Además, en el vídeo explicó que hay veces que se siente muy bien, pero otros en los que realmente se siente fatal e incapaz de salir de casa.

Dice que el duelo por el que está atravesando ella no es algo “lineal”, sino que va en muchas direcciones y apoya a todos sus seguidores que hayan estado pasando por algo parecido: “Tienes derecho a ser feliz de nuevo y mereces ser feliz de nuevo. Ahora estoy en un momento, después de dos años, en el que vuelvo a salir con alguien. He tenido muchas citas, algunas muy buenas y otras no tanto”.

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A pesar de estar rehaciendo su vida con otra persona, dice que lleva a Liam Payne muy presente y mientras “hace espacio para todas las cosas que la vida tiene que ofrecerme, pero siempre ocupará un lugar en mi corazón”.