Lorena Romera 19 OCT 2026 - 09:01h.

La pareja de exconcursantes de 'Supervivientes All Stars' han pasado por una crisis que ha estado a punto de dinamitar su relación

Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá celebran su primer aniversario con el padre de ella

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Tras un verano repleto de planes románticos, la celebración de su primer aniversario y continuas muestras de amor en redes, Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá han vivido su primera crisis sentimental. La pareja, que se conoció durante la anterior edición de 'Supervivientes All Stars' y que confirmó su romance este mismo verano, ha contado públicamente que ha vivido un fuerte bache que ha estado a punto de acabar con su noviazgo.

Lejos de esconder los momentos amargos, los influencers han querido ser transparentes con su comunidad y explicar con total naturalidad lo sucedido a través de sus historias de Instagram. Ha sido el propio Alejandro quien ha tomado la iniciativa de hablar ante la cámara para admitir que no han pasado sus mejores días: "Queríamos contar que casi lo dejamos".

Unas palabras con las que los enamorados han confesado que han estado al borde de la ruptura tras un tenso enfado. Lo que han pretendido ha sido mostrarse completamente naturales en el entorno online, algo que consideran que hace mucha falta.

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La chef y actriz, al verse sobrepasada y "chafada" por la situación, prefirió mantenerse ausente de las redes durante unos días. Una inactividad que, como cabía esperar, sorprendía a sus seguidores y hacía saltar todas las alarmas. "No publicaba nada y no sabía qué contaros... Y me ha dicho Alejandro pues cuenta que nos hemos enfadado, que no pasa nada", ha expresado ella.

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Pero, tal y como ellos mismos han celebrado, este distanciamiento tan solo se ha quedado en un susto. Entre abrazos y muestras de cariño frente a la cámara, Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá han aclarado que han logrado reconducir la situación y que continúan juntos y muy enamorados.

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"Al final no lo hemos dejado y estoy muy contenta... Te amo", le dice a su chico. "Te quiero, mi amor", le responde él mientras se la come a besos. Unas muestras de cariño con las que la pareja ha zanjado cualquier rastro de crisis en su relación.