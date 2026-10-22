Lorena Romera 22 OCT 2026 - 00:12h.

La hija de Raquel Bollo se pronuncia en exclusiva sobre el padre de su hija tras convertirse en padre con Aguasantas

La respuesta de Juan José Peña cuando le preguntan por qué enseña tanto en redes a su hija en común con Alma Bollo

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Alma Bollo se ha sincerado en la alfombra roja de los GenZ Awards sobre Juan José Peña tras su reciente paternidad con Aguasantas. La hija de Raquel Bollo, exconcursante de 'Supervivientes', ha roto su silencio en exclusiva para Telecinco Outdoor sobre la relación que mantiene con el padre de su hija Jimena, de seis años, dedicándole unas palabras de lo más maduras: "Le estaré eternamente agradecida".

Juan José Peña y Aguasantas -ex de Manuel Cortés, hermano de Alma Bollo- daban hace apenas unos días la bienvenida a su hijo. Tras el nacimiento, la pareja hacía partícipes a sus seguidores de uno de los momentos más emotivos: el instante en el que la pequeña conocía a su nuevo hermano, todavía en la habitación del hospital.

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En exclusiva para nuestro medio, la influencer ha explicado cómo ha vivido su hija la llegada del nuevo miembro a la familia y ha desvelado cómo es actualmente la relación con el padre de la niña: "Mi niña es un ser superespecial, ha madurado a pasos agigantados porque al final. Ella está muy feliz y muy contenta con sus hermanos. Es una niña llena de amor por ambas partes".

Aunque Jimena ya había vivido esto antes (con la llegada de Miguel Jr), la sevillana remarca que cada vivencia es única: "Ella ya sabe lo que es ser hermana mayor, pero cada situación es distinta. Convive a diario con su hermano Miguel, que es mi niño. Pero nosotros estamos separados, va los fines de semana (con su padre) y va muy ilusionada, con muchas ganas de no perderse ningún momento".

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Siempre reservada a la hora de abordar públicamente lo que respecta a Juan José Peña, la concursante de 'Supervivientes All Stars' le ha dedicado unas palabras de reconocimiento por el papel que ejerce en la vida de su hija:

"Yo sobre el padre de mi hija nunca he hablado. Es el padre de mi hija. Le estaré eternamente agradecida por haberme dado lo más maravilloso que tengo en mi vida, que es mi hija. También mi hijo, pero no fue de él. Siempre agradecida y contenta porque esté presente en la vida de mi hija".

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Con estas palabras, Alma Bollo deja claro que está dispuesta a dejar las rencillas del pasado. Centrada en la crianza y felicidad de sus pequeños, la hija de Raquel Bollo firma una elegante lección de coparentalidad en la que lo único que importa es el bienestar de sus pequeños. En este caso, de Jimena.