Natalia Sette 29 SEP 2026 - 12:26h.

El novio de Aguasantas Vilches expresa cómo se siente al tener que separarse de su hija debido a los términos de custodia que tiene con Alma Bollo

La petición de Juan José Peña a su hija en común con Alma Bollo, con quien tiene la custodia compartida

Compartir







Juan José Peña vuelve a abrirse en canal con su comunidad de seguidores para mostrar una de las cosas más dolorosas de su día a día. No es la primera vez que el novio de Aguasantas Vilches reflexiona sobre su realidad como "padre a tiempo parcial" con Jimena, la hija que tiene en común con Alma Bollo. Ahora, el influencer se ha sincerado sobre cómo se siente al tener que pasar tiempo separado de ella.

Debido a compromisos laborales, incompatibilidad de horarios y la distancia geográfica, Juan José solo puede disfrutar de la compañía de Jimena un fin de semana cada quince días. Esto es algo que el andaluz intenta encajar "como se puede", especialmente tras el regreso de Alma Bollo de su paso por 'Supervivientes All Stars' y la vuelta a la normalidad.

Cada despedida los domingos se convierte en una pesadilla y ha querido expresar a través de un duro comunicado en su Instagram acompañado de fotos con su pequeña. “Y de nuevo llega el domingo, y de nuevo nuestros kilómetros, y de nuevo el silencio y a contar las horas…”, ha comenzado escribiendo.

A pesar de los días que debe pasar alejado de ella hasta el próximo reencuentro, Juan José ha querido dejar claro que su hija siempre está presente en su mente y que cada vez que se va, lo único que desea es volver a reencontrarse con ella. “Por más que pase el tiempo, los días, las semanas, los meses y los años, no me acostumbro a no sentir tus manitas sobre mi pecho para dormir, ni a la lucha diaria por ducharte o conseguir que comas a tus horas o que empieces a hacer tus tareas del cole”, ha admitido.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Aunque lleva años con este acuerdo de custodia compartida, el creador de contenido no se acostumbra y teme que nunca lo hará. El andaluz ha seguido recordando todo lo que echa de menos cuando Jimena se va y ha prometido que la situación cambiará. “A tus llantos por papi un día más o no pasa nada por faltar al cole, pero te prometo que algún día llegará, llegará...”, ha puesto esperanzado.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Consciente de que debe mantenerse fuerte por el bien de la niña, el novio de Aguasantas afronta los días de ausencia aferrado a su amor por ella. “Mientras tanto sigamos de pie, con el corazón lleno de fines de semana cortos y eternos como nuestro amor. Te amo, princesa de mi vida, ¡más que a nadie!”, ha concluido emocionado y dispuesto a seguir contando los días para su próximo reencuentro.