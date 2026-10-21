Almudena Porras enseña el brote de acné que le ha salido y acude a la dermatóloga

Natalia Sette 21 OCT 2026 - 12:56h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla abiertamente sobre su problema de acné y enseña ante la cámara el brote que tiene

Borja Silva lanza una significativa reflexión y dedica un mensaje a Almudena Porras

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Almudena Porras, que se ha enfrentado recientemente a una oleada de críticas , está pasando por un momento delicado con el estado de su piel. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha luchado durante años contra el acné y tras varios meses de calma, le ha vuelto a salir un gran brote. La influencer se lo ha enseñado a su comunidad virtual y ha acudido a su dermatóloga de confianza.

Hace ya varias semanas que sus seguidores comenzaron a darse cuenta de que a la exconcursante de ‘Supervivientes’ le estaban saliendo muchos granitos en la cara. No es un problema nuevo para la andaluza, lleva años enfrentándose a brotes de acné aunque hacía varios meses que no tenía ninguno.

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Con la honestidad y transparencia que la caracteriza, Almudena ha hablado a través de sus ‘stories’ sobre su problema. “Mi cara está siendo un dilema estos meses, a ver que me dicen”, ha comenzado diciendo. La creadora de contenido ha viajado hasta Madrid para acudir a su dermatóloga de siempre para ver qué tratamiento podría comenzar para disminuir el acné.

“La última vez que vine a la dermatologa tenía la cara súper bien, se va a quedar flipando”, ha reconocido abiertamente. Almudena ha recordado que la última vez que acudió a la consulta fue nada más volver de ‘Supervivientes’ hace ya cinco meses. En ese entonces, y al contrario de lo que podría imaginar, tenía la cara muy bien.

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No obstante, este último mes la andaluza ha notado un gran cambio en el estado de su piel y no ha dudado en coger un tren hasta Madrid para ponerle solución antes de que vaya a más. Sus seguidores le han agradecido que trate el tema con tanta naturalidad, pues muchos de ellos están pasando por lo mismo. "Admiro a Almudena por mostrarse tal y como es! Da una dosis de realidad a los que creen que en Instagram todo es perfecto", le ha escrito una usuaria.

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"Yo sufro de acné hormonal y me ha encantado ver cómo lo deja en segundo plano y se centra en el maquillaje", le ha puesta otra internatura. No obstante, la influencer tiene también algunos detractores que asegura que este nuevo brote de acné le ha salido por "maquillarse demasiado". Almudena ha hecho oídos sordos a ese tipo de comentarios y ha ido directamente a una profesional para trata el problema.