Equipo Outdoor 16 AGO 2026 - 10:01h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha respondido con humor a los mensajes que cuestionan un mueble muy concreto de su salón

Borja Silva lanza una significativa reflexión y dedica un mensaje a Almudena Porras

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Almudena Porras ha tenido que salir al paso de las críticas que ha recibido por un detalle muy concreto de su casa. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que reformó por completo su vivienda en Málaga hace unos meses, ha respondido con humor a los mensajes que cuestionan uno de los muebles de su salón.

Todo ha comenzado cuando una seguidora le ha escrito por privado preguntándole por qué tiene "esa mesa tan antigua con el refajo de las abuelas" en un espacio tan moderno como el suyo, asegurando que "no le pega nada" y que la ve "muy antigua".

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Almudena, que no es la primera vez que enfrenta un aluvión de comentarios negativos, ha decidido compartir el mensaje con el resto de su comunidad, dejando claro que no es un caso aislado: "He recibido muchísimos mensajes de este tipo", ha escrito entre risas.

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Lejos de sentirse ofendida, la exconcursante de ‘Supervivientes 2026’ ha reivindicado su gusto por la mesa camilla sin ningún tipo de complejo: “En invierno me encanta mi mesa camilla y la voy a seguir poniendo de por vida”, ha asegurado, reconociendo entre bromas que se trata de una costumbre “muy andaluza” de su parte.

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Un mueble que convive con el resto de su salón, de estilo nórdico y líneas minimalistas, en tonos neutros como el blanco y el beige, y que ella misma ha ido decorando poco a poco hasta convertirlo en el reflejo de su propia personalidad. Tiene claro que las críticas no van a hacerle cambiar de opinión sobre este mueble, pase lo que pase.

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Sin embargo, Almudena sí ha aprovechado la ocasión para hacer una confesión que nada tiene que ver con las críticas recibidas: para el verano, le gustaría cambiar de mesa. El motivo, según ha explicado, es que su salón no es muy grande y, como pasa mucho tiempo en él, quiere encontrar una opción que sea bonita pero también práctica para esa época del año. Así, no ha dudado en implicar directamente a sus seguidoras en la decisión: "¿Cuál me recomendaríais vosotras?", les ha preguntado.

Así que, de momento, la mesa camilla se queda donde está y seguirá siendo la protagonista del salón de Almudena durante los meses fríos, muy a pesar de quienes insisten en que no encaja con el resto de la decoración.