Natalia Sette 13 AGO 2026 - 13:53h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha abierto con su comunidad para contar en qué punto se encuentra y le dedica unas palabras a su novia

Borja Silva explica las dificultades a las que se enfrenta por su TDAH

Compartir







Borja Silva continúa compartiendo con su comunidad cómo se encuentra tras regresar de Honduras. A finales de junio, el exconcursante de 'Supervivientes' confirmó públicamente la crisis sentimental que vivía con Almudena Porras, confesando que no se encontraba en su mejor momento. Ahora, ha lanzado una significativa reflexión y ha dedicado un mensaje su chica.

Tras unas semanas complicadas e inmerso en un periodo de baja motivación personal, el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido dar un paso al frente compartiendo una profunda reflexión con sus seguidores desde el gimnasio. “Esta semana decidí salir del bucle”, ha comenzado diciendo.

PUEDE INTERESARTE Borja Silva enseña los tatuajes que se ha hecho por Almudena Porras y su reacción al verlos

El influencer ha explicado el motivo que le ha llevado a retomar sus hábitos pese a no encontrarse al cien por cien. “No porque haya recuperado la motivación ni porque vuelva a sentirme como antes, sino porque entendí que seguir esperando a tener ganas también era una forma de quedarme en el mismo lugar”, ha reflexionado con absoluta sinceridad.

Con un tono motivacional, el andaluz ha aconsejado a sus miles de seguidores romper con la monotonía y dar un paso al frente. “A veces no necesitas cambiar tu vida de golpe. Solo demostrarte que todavía puedes hacer algo diferente a lo que llevas meses repitiendo. Porque cada pequeña decisión es un voto por la persona en la que quieres convertirte”, ha continuado exponiendo en sus ‘stories'.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Para concluir su desahogo, el exsuperviviente ha dejado una enseñanza sobre cómo está recuperando su bienestar emocional: “Quizá la motivación no llega antes de moverte. Quizá aparece cuando empiezas a comprobar que todavía eres capaz”, ha sentenciado, convencido de que la acción es el primer paso para superar cualquier bache personal.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El creador de contenido no está afrontando este reto en soledad. Almudena ha estado a su lado en todo momento y ha querido tener un bonito detalle con ella, valorando el enorme esfuerzo que hace cada día.

“Y a mi niña también le ha costado mucho dar el paso, pero aquí está: enfrentándose a sus miedos y rompiendo esas barreras que tantas veces nos ponemos nosotros mismos”, ha escrito con orgullo.

Cerrando su emotivo mensaje, el andaluz ha querido dejar claro el amor incondicional y la admiración que siente por la malagueña mientras ambos reman juntos hacia la estabilidad. “Verte intentarlo, incluso cuando no es fácil, ya es una victoria. Estoy muy orgulloso de ti”, ha terminado diciendo.