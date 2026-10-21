Claudia Martínez se somete a un tratamiento de oxigenoterapia: en qué consiste

Natalia Sette 21 OCT 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha acudido a su centro estético de confianza para probar una técnica innovadora destinada a recuperar la vitalidad de su piel

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Claudia Martínez ha comenzado a buscar momentos de autocuidado para enfrentar las exigencias físicas y emocionales de las primeras semanas postparto. Tras abrirse en canal para visibilizar los momentos de tristeza y agotamiento que está experimentando tras la llegada de Valentina y la añoranza que siente por su familia, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido someterse a un tratamiento de oxigenoterapia.

La influencer ha acudido a su centro estético de confianza para probar una técnica innovadora destinada a recuperar la vitalidad de su piel, resentida por la falta de descanso y los cambios hormonales. La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido en sus ‘stories’ de Instagram los detalles de este procedimiento.

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“Me ha dicho que es como una cámara hiperbárica pero focalizada en la cara. Para hidratar, dar luminosidad y rejuvenecer”, ha explicado la catalana sobre el propósito de este tratamiento facial. Para aprovechar al máximo su visita y disfrutar el tiempo de desconexión, la joven ha combinado la terapia con sus cuidados corporales habituales: “Y mientras el tratamiento hacía efecto hemos hecho el masaje drenante corporal de siempre”.

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El tratamiento al que se ha sometido la catalana utiliza los principios de la oxigenoterapia, un procedimiento ampliamente reconocido en el ámbito médico e higiénico. En términos clínicos generales, la oxigenoterapia es una terapia respiratoria que consiste en la administración de oxígeno para aumentar su concentración en sangre y conseguir que los órganos vitales, como el corazón y el cerebro, reciban el aporte que necesitan.

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El objetivo principal de esta técnica consiste en mejorar la oxigenación de los tejidos corporales y disminuir de forma notable el trabajo respiratorio. En su aplicación médica tradicional, si se utiliza de la forma correcta, permite realizar las actividades de la vida diaria de manera más autónoma y disfrutar de una mayor calidad de vida.

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Sometiendose a este tratamiento, la influencer busca un chute de frescura y nutrientes para lucir una cara descansada, tersa y luminosa para afrontar los retos de su maternidad con la mejor de sus sonrisas.