Claudia Martínez explica los motivos por los que no se casa con Mario tras recibir críticas

Natalia Sette 13 OCT 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla claro sobre por qué todavía no han tomado la decisión de casarse

Claudia Martínez estalla tras los mensajes sobre el hijo de Mario González y cuenta la verdad sobre su cumpleaños

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Claudia Martínez ha vuelto a pronunciarse sobre sus planes futuros de matrimonio con Mario González. Tras salir al paso de quienes la acusaban de proyectar una "maternidad irreal" por salir de cita con Mario pocos días después de dar a luz a la pequeña Valentina, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' explica los motivos por los que no se casa con el exconcursante de ‘Supervivientes’ tras recibir críticas.

La controversia ha saltado después de que la influencer compartiera un ‘storie’ en Instagram para promocionar un nuevo proyecto profesional de Mario, refiriéndose a él cariñosamente como su "novio". Una etiqueta que ha hecho saltar las alarmas de una seguidora, quien le ha enviado un extenso mensaje aconsejándole formalizar su situación legal cuanto antes por la protección y el bienestar de su hija.

“¿¿¿Novio??? Ya es como si fuera algo más, y no soy nadie para decirlo, pero teniendo algo entre los dos, quizá deberías arreglar papeles .... pareja de hecho o algo similar que si pasa algo (nadie quiere) tengáis derechos los dos”, comenzaba advirtiéndole la usuaria, poniendo el foco en los permisos laborales por hospitalización o el cuidado de la menor. “Claro que igual laboralmente os lo podéis permitir ... pero es para valorarlo”, zanjaba la internauta.

Lejos de ignorar el comentario sobre su vida privada, la exconcursante de 'Supervivientes' ha decidido sincerarse sobre los dos grandes motivos por los cuales aún no han firmado ningún documento oficial como pareja. Una honesta confesión con la que deja claro que el problema no es la falta de ganas por su parte.

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En primer lugar, la catalana ha señalado directamente al padre de su hija como el principal responsable de no haber dado aún el paso hacia el 'sí quiero': “1. No me lo pide”. Un dardo directo hacia su chico que refleja que, por el momento, la pedida de mano continúa siendo una asignatura pendiente dentro de la pareja.

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Por otro lado, la extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha desvelado que ambos piensan de forma muy opuesta sobre cómo debería ser la boda. “2. Yo ahora mismo estoy en el punto de que querría una boda intimísima (si pudiera, incluso él y yo solos). En cambio, a él le gustaría una boda de 300 personas. Que si no, no se casa ni firma nada, dice”, ha confesado con honestidad. Por tanto, hasta que uno de los dos ceda y cambie de opinión, la pedida de matrimonio y la posterior boda es algo que ahora mismo no entra en sus planes.