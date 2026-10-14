Claudia Martínez rompe a llorar y explica el motivo de su tristeza

Natalia Sette 14 OCT 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes', entre lágrimas, desvela los motivos por los que está pasando por un bajón anímico

Claudia Martínez enseña cómo ha quedado la habitación de su hija: molduras marrones y una cuna ovalada

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Claudia Martínez se encuentra viviendo una montaña rusa de emociones en su nueva etapa como mamá. Tras el enorme susto vivido recientemente por los destrozos sufridos en la casa de su padre tras las graves inundaciones en Cataluña, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha publicado una imagen llorando y ha explicado los motivos de su tristeza.

Después de hablar claro sobre los motivos por los que no se ha casado con Mario González , la exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una fotografía utilizando un filtro con los ojos grandes y llenos de lágrimas para sincerarse con sus seguidores sobre cómo se encuentra. “Llevo desde que hemos llegado un poco así”, ha comenzado admitiendo.

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Con la honestidad que la caracteriza, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha querido normalizar sus días malos a pesar de estar feliz con su recién nacida. “En general estoy súper bien, pero tengo días en los que no me aguanto ni yo. Supongo que se me junta el cansancio con las hormonas y con otras mil cosas que me ponen mal también”, ha confesado.

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Aunque ha sido acusada en numerosas ocasiones de idealizar la maternidad, la influencer ha querido subrayar la importancia de mostrar toda la realidad. “Sé que he mostrado un postparto muy bueno porque es como lo he estado viviendo, pero también hay momentos de estar triste y creo que está bien contároslo”, ha reflexionado la joven.

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Uno de los motivos principales de sus lágrimas es la distancia con su familia. Claudia se mudó en 2019 a Madrid por trabajo, separándose de sus padres y sus hermanos. “Esto tampoco ayuda. El jueves vamos para allá y es como que cuando más se acerca el momento peor estoy, y es raro”, ha escrito sobre una imagen donde se ven a sus padres viendo a Valentina a través de una cámara.

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A pesar de que le entusiasma volver y estar cerca de los suyos, saber que tras pocos días va a tener que separarse de nuevo le produce mucha angustia. Lo que ha terminado por romperla por completo ha sido un conmovedor audio que le ha mandado su hermana y que ella ha subido a sus ‘stories’.

En la captura de video se escucha como su hermana le explica a su sobrino que ya queda poco para ver a Claudia, a lo que el niño responde triste que antes su tía venía cada dos semanas y que ahora "vendrá cada mes" dejando claro que la echa mucho de menos. “Y este audio me ha partido el corazón”, ha terminado diciendo. Este cúmulo de situaciones han llevado a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' al límite, pasando por un bajón anímico del que espera recuperarse pronto.