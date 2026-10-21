Hunter Schafer, la actriz de 'Euphoria', confiesa que se ha sometido a una cirugía de afirmación de género: "Fue increíble, me encanta"
La actriz ha confesado que después de un tiempo intentando aceptar su cuerpo, ha decidido dar el paso y estar "encantada" con el resultado
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Hunter Schafer ha revelado que se ha sometido a una cirugía genital de afirmación de género hace casi un año. La actriz, conocida por aparecer en series como ‘Euphoria’, ha confirmado la noticia en una entrevista para la revista ‘Elle’, en la que también ha explicado cómo se siente y de qué manera ha cambiado su manera de entender la identidad de género.
“Me sometí a una cirugía genital en diciembre, que fue increíble y me encanta”, dijo para el medio. Además, ha reconocido que durante mucho tiempo intentó abrazar la diversidad de su identidad y explorar otras maneras de entender su cuerpo. “Durante mucho tiempo he aceptado la parte de mí que trasciende las categorías de género y realmente quería intentar que mi cuerpo anterior funcionara en mí, porque pensaba que había algo muy interesante y rompedor en ello”.
Pero, explica para la revista, que, aunque intentó aceptarse tal y como era, llegó un punto en el que se dio cuenta que no encajaba con el mundo en el que vivía ni con la manera en la que ella quería presentarse hacia los demás. Dice que, si recuperación se alargó hasta principios de 2026 y que hasta entonces tuvo que estar tumbada todo el tiempo, llegando a alquilar un apartamento amplio para que todos pudiesen ir a visitarla.
Sobre su carrera tras la operación
En la misma entrevista señala su identidad de género como algo mágico y de un viaje que ha hecho “para conocerse” a ella misma y confiesa que su propia visión del género se ha vuelto más sencilla y definida con el tiempo: “Soy una mujer, soy una chica”. En más de una ocasión ha llegado a afirmar que no quería que su condición eclipsara su carrera y que la palabra “trans” acabase definiéndola más que como actriz.
“He trabajado muchísimo para llegar hasta donde estoy, después de atravesar momentos muy duros de mi transición y ahora solo quiero ser una chica y seguir adelante con eso”. Schafer confiesa que no ha recibido muchas ofertas para interpretar a personajes trans, pero que no quería que a partir de ahora se limitase el tipo de papeles que haría en sus próximos proyectos.