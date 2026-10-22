Steisy, preocupada, acude a urgencias con su hija: “No respira bien”

Natalia Sette 22 OCT 2026 - 17:50h.

La exconcursante de 'Supervivientes' acude de urgencia al hospital al ver que la salud de su hija Athenea no mejora

Patricia Steisy aclara en qué punto está su relación con Pablo Pisa tras perder a los dos bebés que esperaban

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Patricia Steisy se encuentra en estado de máxima alerta por la salud de la pequeña de la casa. Tan solo unos días después de celebrar por todo lo alto el emotivo bautizo de su hija Athenea rodeada de toda su familia, la exconcursante de 'Supervivientes' y su pareja, Pablo Pisa, ha tenido que acudir a urgencias al notar que a su niña le costaba respirar.

Todo comenzó cuando la exconcursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ compartió con sus seguidores que la niña no se encontraba del todo bien. La influencer publicó una tierna foto de la menor descansando en el sofá de su hogar, acurrucada bajo una manta y custodiada muy de cerca por sus mascotas. “Sus doctores de confianza”, escribió la andaluza para quitar hierro al malestar inicial.

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Sin embargo, con el paso de las horas la salud de la pequeña comenzó a complicarse drásticamente. Al notar que el estado de su hija empeoraba por momentos, la creadora de contenido y Pablo no dudaron en acudir de urgencia al hospital para que fuera examinada minuciosamente por el equipo pediátrico.

Desde la sala de urgencias, Steisy publicó una fotografía de Athenea acomodada en su carrito para actualizar la situación: “Está un poquito peor y no respira bien, así que la hemos traído para que la observen bien”, explicó la extolonista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', visiblemente preocupada por los problemas respiratorios de la menor.

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Durante su estancia en el hospital, la creadora de contenido compartió una imagen del monitor de constantes vitales marcando los niveles de saturación para tranquilizar a su comunidad virtual. “Va mejorando”, confirmó con cierto alivio tras la valoración del equipo médico. A pesar de haber recibido el alta médica para continuar con los cuidados en su casa, la salud de Athenea sigue siendo delicada.

Esta complicación respiratoria ha obligado a Steisy a paralizar por completo sus compromisos profesionales para no separarse ni un solo segundo de su hija. “Athenea sigue malita, y hoy tenía que grabar el podcast. No he podido ir porque me da miedo estar a una hora de camino como está con la respiración y el oxígeno en sangre”, ha confesado la andaluza en un sincero comunicado.

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La andaluza ha querido dejar claro que cancelar compromisos de trabajo le genera mucho malestar pero que la prioridad absoluta es la salud de su hija. “Siempre me da rabia cuando tengo que anular algo y más un trabajo. Pero también sé que si se quedase alguien con ella no estaría a gusto por estar lejos de ella, y no me concentraría para trabajar”, ha concluido Steisy, totalmente volcada en la recuperación de la niña.