Equipo Outdoor 24 OCT 2026 - 14:38h.

La ganadora de 'GH VIP' se sincera con sus seguidores sobre la firme decisión que ha tomado en su segundo mes de gestación

El problema de Adara Molinero en las primeras semanas de embarazo: "Un desastre"

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Adara Molinero se sincera con sus seguidores, compartiendo la importante decisión que ha tomado en su segundo mes de gestación y la razón detrás de esta determinación. La que fuera ganadora de 'GH VIP 7' vive una de las etapas más dulces de su vida después de que, tras varios meses de pinchazos, haya conseguido quedarse embarazada.

Una gran noticia que compartió en sus redes sociales a través de un emotivo vídeo en el que, junto a su hijo Martín y su pareja, Vicente Romeo, descubrían que iba a convertirse en madre de nuevo. Tras someterse a un proceso de fecundación in vitro, Adara Molinero vivió con nervios e ilusión el momento de conocer el resultado de la prueba de embarazo.

El problema de Adara en las primeras semanas de embarazo

Tal y como ha confesado a través de sus 'stories' de Instagram, la exconcursante de 'Supervivientes' está teniendo unas primeras semanas de embarazo complicadas a causa de las nauseas y los vómitos constantes que está sufriendo. Unos síntomas que están condicionando su día a día y que, por el momento, le impiden disfrutar de esta etapa con la tranquilidad que le gustaría.

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"Una de las cosas que dije antes de quedarme embarazada fue: 'voy a comer súper sano, voy a entrenar todos los días'. Mentira. Estoy comiendo las cosas que no me dan asco porque todo me da asco, hasta el café. Un desastre", ha explicado Adara Molinero, sincerándose sobre los cambios que está experimentando desde que se quedó embarazada.

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La influencer ha contando también que le está resultando difícil mantener su rutina habitual, especialmente en lo que al ejercicio físico respecta: "Deporte no estoy pudiendo hacer porque me paso el día en la cama o vomitando".

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Adara Molinero comunica la importante decisión que ha tomado

Sobre este proceso que está viviendo y el malestar físico que siente, Adara Molinero ha hablado largo y tendido en sus redes sociales, dónde comparte diariamente cómo se encuentra. Hace unas horas, la madrileña reaparecía para desvelar la importante decisión que ha tomado y que parece ser definitiva.

"Os quería actualizar, pero es más de lo mismo. Sigo en la cama, hoy he vomitado dos veces. Cada vez me encuentro peor, cada semana que pasa me voy encontrando peor", ha dicho la exconcursante de 'Gran hermano' antes de comunicar su determinación: "Quiero dejar constancia por aquí, por si alguna vez se me olvida, que cierro la fábrica. No voy a tener más hijos, lo siento mucho. No me arrepiento, estoy súper feliz, pero cierro la fábrica".