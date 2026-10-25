Dakota Johnson y Colson Baker pasaron la noche juntos en la casa de la actriz

Sus últimas apariciones avivan los rumores de que se conviertan en el próximo romance de este otoño

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Dakota Johnson y Colson Baker, conocido mundialmente como Machine Gun Kelly, han sido fotografiados hace poco saliendo de un estudio de grabación en Los Ángeles y abandonando el emblemático Chateau Marmont al filo de la medianoche. Sus últimas apariciones avivan los rumores de que se conviertan en el próximo romance de este otoño, según informa 'Hola!'.

El detalle que podría confirmar esto sería la noche que al parecer pasaron juntos en la casa de la actriz, donde el Maserati del artista amaneció aparcado. Ambos parecen haber encontrado un refugio el uno en el otro y ya no pueden esconder la complicidad que sienten.

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"Les gusto. No sé qué decir... Y a mí me gustan ellos", dijo sobre los músicos

La actriz de Cincuenta sombras de Grey puso fin a su noviazgo con el cantante Role Model tras su mediática separación de Chris Martin en 2025. La intérprete confesó hace poco a Vogue que tiene una gran predilección por los músicos: "Les gusto. No sé qué decir... Y a mí me gustan ellos". Según relataba su círculo más íntimo a People, la conexión es total porque comparten el "mismo sentido del humor, seco y oscuro" y constantemente "se hacen reír".

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Este nuevo romance surgió el pasado mes de julio durante la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York. Su círculo más cercano afirma que "ya se conocían" pero que aquel día "congeniaron enseguida". Desde entonces, han procurado mantener su historia en la más estricta intimidad. "Han estado saliendo y viéndose discretamente durante meses", confirman fuentes cercanas a People, asegurando que están "pasando más tiempo juntos" y que "han tenido citas de las que la gente no sabe nada porque no hay fotos".

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"Ahora pasan más tiempo juntos", señala el entorno cercano de ella

El proceso ha sido natural y pausado: "Empezaron siendo amigos y se enviaban mensajes de texto con frecuencia, pero ahora pasan más tiempo juntos". Pese a que se notaba que "definitivamente había química", los dos prefirieron ser cautelosos: "No están listos para hacerlo oficial todavía". "Ambos se gustan mucho y se han estado viendo con más frecuencia. Todavía no le han puesto una etiqueta a su relación, pero cada vez que salen están más unidos", señalan en People.

Con este nuevo comienzo, todas las miradas se han dirigido hacia Megan Fox, exprometida del músico y madre de su hija Saga Blade. Según desvela su entorno a Page Six, la actriz afronta este momento con tranquilidad: "A Megan no solo no le molesta que MGK salga con Dakota, sino que en realidad se siente aliviada de que él siga adelante".

Tras su ruptura a finales de 2024, el cantante intentó mantener un vínculo que ella ya daba por cerrado, dejándole mensajes públicos como: "Encantado de tener tu número de teléfono". Pero la prioridad absoluta de Megan Fox es su hija: "Tienen una hija en común, así que obviamente él siempre será parte de su vida, y tienen una buena relación de coparentalidad".