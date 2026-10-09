Naomi Asensi reivindica el San Valentín valenciano y pide que se haga viral

Natalia Sette 09 OCT 2026 - 19:08h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado con todo lujo de detalles en qué consiste la tradición del San Valentin valenciano

Naomi Asensi abre las puertas de su nuevo despacho: con láminas de Pokémon y un set de 'gaming'

Compartir







Naomi Asensi ha querido salir en defensa de las fiestas típicas de la Comunidad Valenciana. Mientras sus seguidores continúan especulando sobre su posible relación con Gerard Arias , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido reivindicar el San Valentín valenciano y pide que se haga viral.

Aprovechando la celebración del 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, la ganadora de 'GH VIP' ha rescatado en sus ‘stories' de Instagram un aplaudido vídeo que grabó hace un año pero que, a día de hoy, mantiene su mensaje intacto. “Esto es un mensaje para mi futuro novio: el 9 de octubre es el San Valentín valenciano y me da rabia que no sea viral”, comenzaba exclamando la creadora de contenido.

PUEDE INTERESARTE Naomi Asensi se sincera sobre el mal momento por el que está pasando

La tradición de la Mocaorà se remonta al siglo XVIII, cuando, tras la Guerra de Sucesión, los Decretos de Nueva Planta prohibieron a los valencianos celebrar la entrada de Jaime I tirando petardos. En respuesta a esta prohibición, los confiteros locales comenzaron a elaborar dulces de mazapán con forma de las frutas y de los petardos prohibidos (pius y tronadors), envueltos delicadamente en un mocador (pañuelo) para regalar a la persona amada.

PUEDE INTERESARTE Naomi Asensi confirma su ruptura con el futbolista Raúl Sánchez

La influencer ha lamentado no haber disfrutado nunca de esta romántica costumbre por parte de sus parejas. “He tenido novios valencianos, no valencianos, detallistas y ninguno me ha regalado la mocaorà”, ha confesado antes de explicar en qué consiste esta muestra de afecto tradicional. “Consiste en regalar un pañuelo que sirve como envoltorio de mazapanes. Mazapanes en formas de frutitas supermonas. También los hacen de chocolate”, ha detallado la joven.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Para facilitar la tarea a sus pretendientes actuales o futuros, Naomi ha querido dejar muy claro lo sencillo que resulta cumplir con la tradición: “No te cuesta nada comprar un paquetito, buscar un mocador (pañuelo) bonito, lo envuelves y se lo das a tu amada”, ha explicado con total claridad.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Sin embargo, a pesar de hablar de ello cada año, la valenciana ha dejado claro que este año tampoco ha recibido ese bonito detalle. “Claramente no voy a recibir la mocaorà (y con este ya van 31 años, jajaja)”, ha sentenciado entre risas, resignándose una vez más a pasar esta fecha tan señalada sin su esperado pañuelo de mazapanes.