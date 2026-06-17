Natalia Sette 17 JUN 2026 - 12:44h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' abre las puertas de su casa nueva y enseña todas las estancias

La novia del ex de Naomi Asensi le dedica una canción y la ella reacciona

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Naomi Asensi acaba de inaugurar su nueva casa en Madrid tras un largo año de espera. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no puede estar más feliz y emocionada de poder mudarse por fin a la que será su vivienda definitiva en la gran ciudad. Tras mucha insistencia de sus seguidores, la influencer ha hecho un ‘house tour’ para enseñar cómo es su hogar por dentro.

La ganadora de ‘GH DÚO’ ha comenzado a mudarse ya a su nueva casa y antes de que esté 100% amueblada, ha querido enseñar cómo es la casa vacía. “Nada más entrar tenemos este pasillo, lo voy a dejar muy cute”, ha comenzado diciendo nada más abrir la puerta principal. El pasillo es bastante estrecho y para poder aprovecharlo ha pensado en poner zapateros para ahorrar espacio en su armario.

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Nada más terminar el pasillo, hay un salón con mucha iluminación debido a las grandes cristaleras que funcionan de puertas para salir al balcón. “En el salón voy a poner un pedazo de sofá, lo que no tengo claro es qué poner para comer”, ha explicado. La influencer reconoce que tener un sillón enorme es una de sus prioridades, por lo que adaptará el resto del mobiliario para que encaje todo bien.

La siguiente estancia que enseña ante la cámara es la que será su habitación, que se entra a través del salón. “La habitación principal es más grande de la que tengo ahora”, ha dicho con sinceridad. Los armarios son empotrados y eso hace que el espacio sea mucho más amplio. La habitación tendrá tan solo la cama, mesillas de noche y una televisión “que parezca un cuadro”.

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“Este es el baño de la habitación. La bañera se va y el bidet también”, ha contado mientras muestra las reformas que quiere hacer. Su prioridad para esta estancia es que haya un gran mueble con almacenamiento para sus productos de maquillaje y ‘skin care’, además de un espejo de gran tamaño con mucha iluminación.

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La segunda habitación la va a destinar a ser un vestidor y despacho. La colaboradora de televisión quiere tener un espacio donde pueda trabajar con tranquilidad y aprovechará los armarios empotrados para guardar más ropa. Naomi valora muchísimo lo espaciosa que es la estancia porque en su antigua casa ni siquiera podía grabarse el ‘outfit’ completo porque no tenía espacio.

La cocina es una de las estancias favoritas de la influencer. Tiene todo el mobiliario integrado y le queda aún por comprar el horno. Naomi añadió una barra con almacenamiento que convertirá en desayunador. “La cocina es pequeñita pero matona”, ha dicho entre risas.

Por último, la creadora de contenido ha hablado de algunas cualidades que hicieron que la vivienda fuera perfecta para ella. “Aquí va todo con suelo radiante porque somos modernos. Arriba hay placas solares”, ha explicado con humor. Naomi ha prometido enseñar de nuevo la casa cuando esté amueblada para compartir con todos sus seguidores cómo ha decidido decorarla.