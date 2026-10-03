Natalia Sette 03 OCT 2026 - 09:01h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' enseña uno de los rincones más especiales de su casa

Naomi Asensi se sincera sobre el mal momento por el que está pasando: “He hecho como que los problemas no existen”

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Naomi Asensi continúa viviendo con muchísima ilusión el proceso de decoración de su nuevo hogar en Madrid. Tras compartir un primer 'house tour' en el que mostraba las estancias vacías de la casa, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha querido mostrar uno de sus rincones favoritos, con láminas pokémon y una set de ‘gaming’: su despacho.

La ganadora de 'GH VIP' ha comenzado a amueblar su segunda habitación, destinada a convertirse tanto en vestidor como de espacio de trabajo y ocio personal. Emocionada con el avance de la decoración, la valenciana no ha dudado en mostrar los detalles más especiales que ya tiene preparados en este nuevo cuarto.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la creadora de contenido ha publicado las imágenes de las últimas adquisiciones con las que ha empezado a decorar las paredes. “Nuevas láminas para mi despacho”, ha escrito la influencer mostrando dos bonitos cuadros de estilo anime con paisajes japoneses ilustrados en tonos rosa pastel y flores de cerezo, colocados cuidadosamente sobre unos armarios blancos.

Sin embargo, la joya de la corona de la estancia es el completo rincón de ‘gaming’ cargado de personalidad. En el área del escritorio, Naomi ha instalado un monitor de gran tamaño, una torre de ordenador transparente con luces LED, una silla ergonómica de escritorio en color rosa y pequeños peluches temáticos como Pikachu acompañando la mesa de trabajo.

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La zona destaca además por un gran cuadro en la pared con estética graffiti protagonizado por personajes de Pokémon como Mew y Gengar, hecha por un diseñador completamente personalizada para ella. “El próximo capítulo irá de esta habitación que me encanta cómo está quedando”, ha anunciado entusiasmada a su comunidad de seguidores.

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La valenciana ha querido reflexionar con su habitual sentido del humor sobre la decisión de agrupar todos sus gustos en este cuarto. “Siento que ya no tengo edad para tener toda la casa decorada como antes así que está todo concentrado en esta habitación”, ha comentado entre risas.

De esta manera, Naomi Asensi avanza a pasos agigantados en dejar perfecto su piso en la capital, logrando crear un espacio único, moderno y repleto de detalles personales donde combinará sus largas jornadas de trabajo como creadora de contenido con sus momentos de desconexión.