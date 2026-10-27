Lorena Romera 27 OCT 2026 - 14:35h.

El exconcursante de 'GH VIP' saca a la luz el pacto que tenía con la modelo sevillana y que habría roto

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Luitingo se ha abierto en canal en la primera edición de los Premios Cibeles, donde ha salido galardonado. El que fuera concursante de 'GH VIP' ha lanzado un reproche a su expareja, Jessica Bueno, sacando a la luz que se sintió traicionado al ver que rompía el pacto de silencio que habían sellado tras la ruptura.

El cantante y la modelo se conocieron en la casa de Guadalix de la Sierra, en la octava edición de 'GH VIP', emitida en 2023. Tras salir del reality, consolidaron su romance durante poco más de un año hasta que decidieron poner fin a su noviazgo entre lágrimas. "Las circunstancias nos han superado", señalaba la sevillana a través de sus redes.

Ahora, año y medio después de aquello, el andaluz ha roto su silencio señalando a la exconcursante de 'Supervivientes All Stars'. En declaraciones para 'Europa Preses', Luitingo ha revelado que existía un compromiso mutuo de no hablar públicamente de la ruptura. Una promesa que, según su versión, la modelo no cumplió:

"Yo tuve la palabra y prometí que nunca en mi vida iba a decir nada ni iba a entrar por el aro, cosa que me prometieron y nunca pasó. Nunca se cumplió esa palabra. Yo por mi parte tengo la conciencia tranquila, me acuesto todos los días tranquilo", ha señalado.

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Al ser preguntado directamente por si cree que rompió el acuerdo por dinero, el artista prefiere mantenerse firme en sus principios: "¿Tú me has visto a mí en algún plató? Pues ya está. Nunca. Podría ganar mucho dinero, por supuesto, pero yo con mis valores".

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Lejos de entrar en el juego mediático que, a su juicio, alimentó la otra parte, el joven presume de haber priorizado su bienestar y el de su familia: "Estoy tan centrado en mi vida artística, en mi música... Sabía que mis padres y mi familia lo iban a pasar malamente. Decidí luchar por la salud mental antes que ganar dinero fácil, como hizo mucha gente".

El cantante confiesa que se vio obligado a recurrir a ayuda profesional debido a la avalancha de críticas que recibió en aquella etapa: "Tuve que estar en especialistas para todo lo que me cayó. Me minó la moral, perdí mucho trabajo".

Cuando le han preguntado por cómo ve a Jessica Bueno tras haber rehecho su vida sentimental, el también compositor ha querido restarle importancia al asunto, aunque ha cerrado su intervención con un último dardo dirigido tanto a ella como a su nueva relación: "Yo me alegro, claro. Ahora que se pegue toda la vida con el chaval. Espero que le vaya bien y no pase la fatiga que pasé yo".

Unas palabras con las que Luitingo evidencia que, a pesar de dar el asunto por zanjado, algo que él mismo ha confirmado, lo mal que lo pasó a nivel psicológico tras la ruptura y la decisión de Jessica Bueno de romper el pacto que habían sellado siguen muy presentes en su memoria.