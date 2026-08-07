Natalia Sette 07 AGO 2026 - 10:00h.

El exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha hecho un recopilatorio de fotos desde su infancia hasta ahora mostrando su gran cambio

Jessica Bueno y su novio Robert Mendoza coinciden con Luitingo en el mismo evento

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Luitingo ha sorprendido a todos sus seguidores con su última publicación en redes. Tras volcarse por completo en la salud de su madre tras su paso por el quirófano , el exconcursante de ‘GH VIP’ ha querido regresar a su Instagram con su característico toque de humor. El cantante ha mostrado su enorme cambio físico a lo largo de los años.

A través de un recopilatorio de fotografías que abarca desde su infancia hasta la actualidad, el andaluz ha ido comentando sin ningún tipo de filtro su evolución con una buena dosis de ironía. “La evolución de Luitingo en seis fotos. Les voy a enseñar cómo pasé de ser un pequeño chimpancé a una persona”, ha anunciado entre risas.

El artista ha comenzado analizando sus primeras imágenes de niño, hablando con una brutal honestidad sobre su aspecto de entonces. “En esta primera foto podemos ver que soy un pequeño renacuajo, aquí era chimpancé totalmente, no abría la boca porque tenía los dientes por distrito”, ha bromeado sobre su dentadura.

Además, no ha dudado en señalar sus rasgos más característicos: “Tengo las mismas orejas que ahora, de orejas siempre he estado pasadísimo. Ligaba por lo gracioso”. A medida que avanzaba en el tiempo, el cantante ha continuado riéndose de sus etapas adolescentes y de las bromas habituales que escuchaba en su hogar.

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“En esta segunda foto podemos ver que me quedo sin cara, las orejas dijeron ‘aquí estoy yo’. Desde chico en mi casa me han dicho feo y mono”, ha admitido con soltura antes de comentar su tercera instantánea: “Tengo el pelo de un guitarrista antiguo, sigo sin abrir la boca y el ojo izquierdo se me va cayendo”.

El salto a la juventud trajo consigo los primeros cambios de estilo propios de la edad. “En la cuarta vemos que me sale un lunar, me sale el bigotillo y me empiezo a creer alguien”, ha detallado. En la quinta foto, el cambio estético se hizo aún más evidente: “Quise ser pijito pero nunca olvidándome de que siempre fui cani, me encantaban las mechas. La boca ya totalmente arreglada y mis padres súper endeudados”, ha confesado sobre el tratamiento dental.

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Para culminar el repaso, Luitingo ha presumido del resultado final tras años de transformación personal y estética. “Esta es la sexta y última foto, aquí soy Luitingo, vemos una evolución. Los dientes bien, una perilla graciosa, las cejas perfectas… En esta foto ya me veo bien, quien me quiera criticar se lo está inventando”, ha sentenciado orgulloso.