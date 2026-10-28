Lorena Romera 28 OCT 2026 - 12:43h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' tenía previsto viajar en un tren que circulaba por la misma vía donde una hora después se produjo la colisión de los vagones

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: al menos 46 muertos tras el choque de dos vagones

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La colisión entre un tren Iryo y un AVE en torno a las 08:54 horas en la localidad toledana de Urda ha dejado por el momento 46 víctimas mortales. Mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona y las primeras hipótesis del Ministerio de Transportes apuntan a un posible error humano, el impacto del suceso se extiende también a las redes sociales, donde comienzan a aparecer los primeros testimonios. Borja Silva, por ejemplo, ha contado con un nudo en el pecho que se ha librado de la tragedia por los pelos.

El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha recurrido a su perfil de Instagram para confesar que ha vuelto a salvarse de una catástrofe ferroviaria por cuestión de minutos, reviviendo el pánico que ya experimentó en el trágico accidente de Adamuz (tramó que él recorrió pocas horas antes del descarrilamiento). "Nuevamente soy un agradecido y un afortunado de la vida. Una hora después de lo ocurrido iba a coger el tren que pasaba por ahí y ya me pasó con el de Adamuz", ha señalado el andaluz con la voz entrecortada.

"Hay gente que no ha tenido esa suerte. Estoy con el corazón en un puño", ha reconocido el que fuera concursante también de 'Supervivientes'. Todavía muy conmovido, Borja ha querido enviar un mensaje de apoyo a los damnificados: "Mi más sentido pésame a todas las familias afectadas por lo que está pasando nuevamente. La pronta recuperación de todos los heridos y que sea el menor número de fallecidos posible".

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El novio de Almudena Porras, que siente que tiene un "ángel de la guarda", ha hecho un llamamiento a sus seguidores, recordándoles que ahora es momento de estar unidos: "Qué triste que ya haya gente promulgando odio y hablando de cosas políticas en vez de facilitar números de ayuda, dar el pésame a las familias o simplemente promulgar un mensaje bonito desde el corazón". Para terminar, el influencer ha querido poner sus canales a disposición de cualquier persona afectada que necesite difusión: "A todo el que necesite ayuda, que necesite que comparta algo, cualquier familiar que estéis buscando, cualquier tipo de ayuda que pueda promover en mis redes sociales, dejádmelo saber y compartírmelo por privado".