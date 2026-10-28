El accidente ferroviario ha ocurrido en el punto kilométrico 118: los trenes cubrían el trayecto Madrid-Sevilla

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: al menos 46 muertos tras el choque de dos vagones

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ToledoNueva tragedia ferroviaria tras un choque de trenes. Esta vez ha ocurrido en Toledo, “entre Mora, Orgaz y Urda”, en el punto kilométrico 118, donde un convoy de Renfe y otro de Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla han colisionado fatalmente.

Los hechos se han producido en torno a las 8:54 horas y los trenes implicados, concretamente, son el AVE 2080 y el Iryo 6076. En ellos viajaban 397 y 146 pasajeros, respectivamente.

Varios vagones han caído por un terraplén tras el choque de trenes en Toledo

Según testigos y según el informe visual de los primeros efectivos desplegados hasta el punto en el que se ha producido el fatal siniestro, cuatro vagones han volcado y han caído por un terraplén, confirmándose en el lugar varios fallecidos, heridos y personas atrapadas.

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Ante los hechos, el Gobierno regional ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo, donde están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.

“Sigo con atención y preocupación el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda. En estos momentos, me encuentro de camino hacia el lugar y tanto yo como el resto de mi Gobierno suspendemos nuestra agenda”, ha escrito el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una primera reacción al dramático suceso.

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Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha manifestado "consternado ante el grave accidente", asegurando que permanece "en constante contacto con el ministro de Transportes y con el presidente de Castilla-La Mancha".

"Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias", ha señalado en ‘X’.

El AVE de Renfe habría alcanzado al Iryo por detrás

Según fuentes del Ministerio de Transportes citadas por Europa Press, todo apunta a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo.

Tras los hechos, tanto personal de Adif como de Renfe se han desplazado al lugar del accidente, que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

En consecuencia, Renfe ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

El comunicado oficial de Iryo tras el accidente ferroviario

Ante el accidente ferroviario, por su parte, Iryo ha publicado un comunicado oficial en el que ha confirmado que “esta mañana, el servicio 6076 que realizaba el trayecto Madrid-Sevilla ha sufrido un accidente a la altura de Urda, en el punto kilométrico 118”.

“Iryo ha activado todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades competentes para la gestión de la situación. Como consecuencia, todos nuestros servicios con origen Madrid-Puerta de Atocha y destino al Corredor Sur han sido cancelados. Por el momento no existe una previsión de restablecimiento de la circulación”, han explicado, indicando que seguirán “informando de cualquier novedad” a través de los canales habituales.