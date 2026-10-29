Lorena Romera 29 OCT 2026 - 12:08h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha casado con el exjugador del Getafe en una boda civil

Marina López ha huido del tradicional blanco y ha apostado por un sofisticado mono azul marino con escote halter

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Marina López, una de las participantes de la sexta edición de 'La isla de las tentaciones', ha dado el paso más importante de su vida. La madrileña se ha casado con el futbolista Rubén Torres, exjugador del Getafe que actualmente milita en las filas del Arenas Club, en una íntima ceremonia civil de la que han hecho partícipes a sus seguidores a través de una publicación en la que han compartido las fotos del 'sí, quiero' y los detalles del vestido de la novia.

Hacer memoria nos transporta directamente a 2023, año en el que Marina cruzó el charco rumbo a República Dominicana junto a Álex García, su pareja de entonces con quien llevaba un año de relación. Su paso por el reality culminó en una hoguera final en la que la madrileña decidió marchar sola. Aunque tras el formato vivieron varias idas y venidas, aquella experiencia televisiva catapultó su relación.

Tras aquella etapa televisiva que marcó un antes y un después para ella, la joven encontró al amor de su vida de la mano de Rubén Torres. Aunque los primeros destellos de su romance comenzaron a asomar en las redes sociales durante el verano de 2024, la pareja ha ido consolidando su complicidad a pasos agigantados hasta coronar este idilio con el paso más importante de todos.

Lejos de los grandes despliegues nupciales, la pareja ha optado por sellar su matrimonio por lo civil. Para una ocasión tan señalada, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' huyó del clásico blanco y apostó por la comodidad y la elegancia moderna con un sofisticado mono largo de color azul marino oscuro, con escote halter anudado al cuello, que combinó con un semirecogido con ondas y un ramo de novia compuesto por rosas y lirios blancos.

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"¡Sí, sí, sí y mil veces sí! Hoy podemos decir que oficialmente hemos pasado de ser unos novios enamorados a unos casados enamorados. Suena muy fuerte, pero hemos firmado seguramente el papel más importante de toda nuestra vida", ha escrito una emocionada Marina en sus redes.

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A pesar de haber pasado por la notaría acompañados por su círculo más cercano en un día inolvidable -donde no han faltado los brindis, las risas y divertidas estampas celebrando con botellas de vino y cerveza junto a familiares y amigos-, la pareja ha querido matizar que esto es solo el principio.

La madrileña ha señalado que pasaron un día increíble con los suyos y que, aunque faltaba mucha gente importante, prometen de nuevo como se merece más pronto que tarde. "Felices de poder gritar que estamos enamorados y que este 'sí' va a ser para toda la vida. Te amo infinito, mi maridito", ha señalado la que se diera a conocer en 'La isla de las tentaciones'.