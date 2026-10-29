El familiar del príncipe Alberto II de Mónaco fue hallado muerto el pasado domingo en un jardín del principado. Tenía 29 años

Encuentran muerto a Antoine de Massy, de 29 años, primo segundo de Alberto II de Mónaco

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Giro en la investigación sobre la muerte de Antoine de Massy, primo del príncipe Alberto II de Mónaco. Un hombre de 42 años, de nacionalidad ucraniana, ha sido detenido tras ser acusado de homicidio involuntario y omisión de socorro.

El sospechoso ha ingresado en prisión preventiva por orden judicial mientras las autoridades tratan de esclarecer las circunstancias en las que falleció el joven de 29 años, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado domingo, 25 de octubre, en una zona ajardinada del Principado.

Según las primeras conclusiones de la autopsia, Antoine habría muerto a consecuencia de una caída desde una altura aproximada de 13 metros. Ahora, la investigación deberá determinar cómo se produjo el accidente, qué ocurrió en los momentos previos y si el detenido tuvo alguna responsabilidad en los hechos o dejó de auxiliar al joven cuando se encontraba en peligro.

El detenido

El fiscal general de Mónaco, Stéphane Thibault, confirmó este pasado miércoles que se había abierto una investigación judicial y que el caso había quedado en manos de un juez de instrucción, encargado de continuar con las pesquisas. Así, el procedimiento se centra en dos posibles delitos. Homicidio involuntario y omisión de socorro a una persona en peligro.

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El sospechoso, según ha trascendido, es un ciudadano ucraniano de 42 años que reside en Mónaco desde hace tres décadas. Tras ser detenido e interrogado por la policía, negó los hechos que se le atribuyen. Después, cuando compareció ante el juez de instrucción, optó por no responder a sus preguntas. Al final se decretó su ingreso en prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Por el momento, las autoridades no han detallado qué conducta se atribuye al acusado ni han establecido públicamente cómo habría intervenido en la muerte de Antoine. El hombre mantiene, en todo caso, la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

La principal hipótesis sobre su muerte

Uno de los datos más relevantes que han trascendido sobre el caso procede de la autopsia practicada al cuerpo de Antoine de Massy. Según explicó el fiscal general a la agencia AFP, las causas probables del fallecimiento apuntan a una caída desde unos 13 metros de altura, desde el bulevar de Larvotto hasta una zona de terreno situada detrás de un edificio.

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El cuerpo del joven fue localizado el 25 de octubre en un espacio ajardinado próximo a este conocido barrio de Mónaco y detrás de Villa Sauber, uno de los espacios culturales del Principado.

Las autoridades no han determinado si Antoine cayó accidentalmente, si se produjo alguna circunstancia previa que contribuyera al desenlace o si hubo algún tipo de intervención de otra persona. Estas son algunas de las cuestiones que deberá resolver el juez de instrucción.