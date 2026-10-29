Un tren que viajaba de Murcia a Valladolid queda detenido en Madrid tras sufrir un enganchón en Aranjuez, según informan desde Ouigo

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo| El Gobierno actualiza a 69 los fallecidos: "Trabajamos día y noche para esclarecer esta tragedia"

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AranjuezNueva incendia registrada en el ferrocarril español tras el accidente registrado en Urda, Toledo, que ha dejado, hasta ahora, 69 muertos. Tan solo 24 horas después de esta catástrofe, un tren que viajaba de Murcia a Valladolid ha sufrido un enganchón a la altura del municipio madrileño de Aranjuez.

Debido a este problema en la vía, el tren se encuentra detenido aunque no se ha registrado ningún tipo de daño personal. Ha sido la compañía Ouigo la que ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales.

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¿Qué ocurrirá con los pasajeros?

"El tren 6775 Murcia-Valladolid ha sufrido un enganchón de catenaria en un túnel a la altura de Aranjuez (Comunidad de Madrid), donde se encuentra detenido. No hay daños personales. OUIGO está coordinando ya el envío de un tren para realizar el transbordo de los pasajeros a la mayor brevedad y continuar su viaje hasta Madrid Chamartín", detalla la compañía.

Tras esta información, Ouigo ha explicado que "aquellos viajeros que continuasen su trayecto hasta Segovia y Valladolid lo realizarán en autobús. En el caso de los viajeros cuyo trayecto fuese Madrid Chamartín-Valladolid, el servicio se cancela y se aplica la máxima política de compensación".

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La política de compensación tras la incidencia

Dicha política de compensación contempla el cambio gratuito del billete o devolución íntegra del mismo.

"Adicionalmente, los viajeros recibirán una compensación equivalente al 200% del coste del billete. Para resolver cualquier consulta, todos los canales de atención al cliente están disponibles para los viajeros", terminan ofreciendo desde la compañía ferroviaria.