Al actor se le acusa de tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado contra el pudor, incidentes ocurridos entre 1999 y 2009

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El actor Russell Brand, acusado de tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado contra el pudor, se ha declarado inocente este miércoles ante el Tribunal de la Corona de Southwark por los cargos que le imputan, asegurando que el caso ha tenido un impacto "devastador" y "traumático" en su vida.

En el juicio con jurado, que comenzó hace dos semanas, han testificado las seis mujeres a las que se les garantiza el anonimato conforme a la legislación de Reino Unido, cuyo caso se refiere a presuntos delitos cometidos por el actor entre 1999 y 2009.

Brand niega cualquier violación o agresión

En el juicio, una de las mujeres afirmó que Brand la violó en una habitación de hotel en Bournemouth, mientras que otra denunciante relató que el actor la sujetó del pecho y la empujó hacia un baño de un bar en Soho, donde, según su testimonio, la violó por vía oral.

Una tercera mujer aseguró que Brand la violó en su vivienda de Hampstead, mientras que una cuarta denunciante declaró que el actor la agredió sexualmente cuando ella trabajaba. Según su relato, él la empujó contra una pared, la besó por la fuerza y le tocó los senos y glúteos.

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"El consentimiento es fundamental, esencial, necesario y, de hecho, en muchos sentidos es más importante que el sexo en sí", ha declarado el actor. Brand también negó haberle agarrado el pecho a otra mujer en 2004 y calificó ese comportamiento de "obviamente repugnante".

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Tras ser preguntado por su obsesión al sexo siendo joven, el actor respondió "sí". Brand reconoció haber dedicado gran parte de su juventud a "ligues desenfrenados". "A medida que me volví más exitoso y famoso, me sentí muy cómodo permitiendo que eso facilitara el acceso sexual, lo cual, estoy de acuerdo contigo, estuvo mal", dijo.

Sin embargo, ante la pregunta del fiscal: "¿Acepta que lo deseaba con desesperación y que a veces no podía funcionar sin él?", Brand dijo "no". "Me declaro inocente en todos y cada uno de los casos", enfatizó antes de abandonar la sala.