Lorena Romera 30 OCT 2026 - 17:09h.

El periodista, que trabajaba en '¡De Viernes!', celebraba el pasado mes de abril 20 años en televisión

Raúl Triguero, entre los fallecidos en el accidente de tren de Urda, Toledo

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Raúl Triguero, periodista de '¡De viernes!', es uno de los fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, Toledo. El reportero viajaba en uno de los trenes implicados cuando se dirigía a Sevilla para realizar una entrevista a Amador Mohedano.

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El joven de 43 años, que el pasado mes de abril celebraba 20 años en televisión, era un rostro conocido para los espectadores de Telecinco. Durante años trabajó como reportero de 'Sálvame', programa al que estuvo vinculado desde 2013 hasta su final en 2023.

Durante aquella etapa se convirtió en uno de los periodistas habituales de la cobertura de la actualidad del corazón. Tras el final del programa, Triguero siguió vinculado a la cadena. Se incorporó a Mandarina Producciones, donde continuó su trayectoria como reportero del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

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El adiós de Beatriz Archidona y Santi Acosta

La trágica noticia ha golpeado con fuerza los pasillos de la cadena y, muy especialmente, al equipo del programa en el que trabajaba actualmente. A través de sus canales oficiales, Mediaset España ha emitido un comunicado expresando sus condolencias:

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A este mensaje se han sumado de inmediato los propios presentadores de ¡De Viernes!, Beatriz Archidona y Santi Acosta, quienes han querido arropar a la familia y recordar a su compañero compartiendo este comunicado a través de sus respectivos perfiles de Instagram. Una muestra de afecto a la que también se han unido otros rostros de la casa como Sandra Barneda o José Antonio León.

La conmoción de sus compañeros y amigos en redes

Como era de esperar, la noticia ha caído como un jarro de agua fría para quienes le conocían. Entre las despedidas se encuentra la de Jorge Javier Vázquez, quien ha querido rendirle homenaje compartiendo un conmovedor vídeo de su etapa en directo en 'Sálvame':

Un último adiós que el presentador acompaña con el momento en el que el redactor relataba en directo cómo su pareja le había sorprendido pidiéndole matrimonio con un anillo y unos muñecos Playmobil personalizados. Un momento de felicidad inolvidable -que culminó con su boda en junio de 2024- que hoy contrasta profundamente con esta trágica pérdida.

Por su parte, Anabel Pantoja ha querido recordarlo con estas palabras en sus redes: "Buena persona, respetuoso, cariñoso, educado, buen trabajador, profesional. Es una injusticia que tu vida haya terminado aquí y de esa forma. Descansa en paz, Raúl. Un abrazo sin consuelo a su familia y seres queridos".

A las muestras de dolor también se ha sumado Kike Calleja, que ha compartido un sentido mensaje acompañado de una fotografía inédita junto al periodista: "No tengo palabras, Raúl. Aún recuerdo nuestra última conversación y tus mensajes de cariño. Siempre te recordaré entrando en la redacción con tu sonrisa. Todo mi cariño para tu marido, familia, amigos y para todo el equipo de '¡De Viernes!'. Vuela muy alto, amigo".

Belén Esteban, a través de sus stories, le ha dedicado su último adiós con un profundo mensaje de cariño: "Nunca pensé que subiría esta foto para decirte un hasta pronto. Gracias, Raúl, por ser tan buen amigo y compañero. Siempre en nuestro corazón".

Compañeros como Alexia Rivas han manifestado su absoluto abatimiento escribiendo: “Cuánto dolor, no hay consuelo”. En la misma línea, Miguel Frigenti ha querido dedicarle unas palabras de profunda admiración: "Mi más sincero pésame a la familia y amigos de Raúl Triguero. Un compañero estupendo, empático, amable y siempre un buen consejero. Una gran persona a la que no olvidaré. Descansa en paz, compañero".

Asimismo, Omar Suárez ha querido dedicarle una conmovedora carta de despedida recordando los más de veinte años que han compartido en los pasillos de Mediaset: "Cuando llegué a Telecinco fuiste una de las personas con las que más tiempo pasaba (...) De editor cumpliste tu sueño de redactar tus propios vídeos. Después me pediste consejo en tus inicios como reportero. No sé si estuve a la altura, pero volviste a brillar".

Un último adiós que Omar Suárez ha concluido con una conmovedora petición: "Raúl, prométeme que la próxima vez que nos veamos, vamos a seguir riendo mientras suena tu canción favorita de las Spice Girls".

También Maica Benedicto ha querido sumarse a este sentimiento de dolor generalizado: "Mi más sincero pésame a su familia y amigos. Descansa en paz, compañero. Mucha fuerza y ánimo a todas las familias y amigos afectados por esta terrible tragedia".

Desde Telecinco Outdoor queremos enviar nuestras sinceras condolencias a sus familiares, a su marido Marcos y a todos los compañeros que tuvieron la suerte de cruzarse en su camino. Descansa en paz, Raúl.