Lorena Romera 30 OCT 2026 - 14:31h.

La pareja de 'Gran Hermano 19' amplía la familia tras dos años de relación

Violeta Crespo, sobre su relación con Edi Insua: "He estado al límite de una depresión, el amor no tiene que doler"

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Cuando se cumplen dos años de su primer beso en 'Gran Hermano 19', la pareja ha anunciado el paso más importante en su relación. Violeta Crespo y Edi Insua han decidido ampliar la familia. A través de una emotiva publicación conjunta en sus redes sociales, la toledana y el gallego han hecho partícipes a sus seguidores de este momento tan especial para ellos, que marca un antes y un después en sus vidas.

Muy ilusionados, la pareja ha querido dar la bienvenida a su nuevo compañero, que se suma a su proyecto en común. "Y de repente… la familia creció con cuatro patitas y muchísimo amor. Bienvenido a casa, Fuet", escriben emocionados junto a las primeras fotos y vídeos del pequeño, destapando así que se trata de un cachorro de Teckel que ya se ha convertido en el rey de la casa.

La pareja no ha podido ocultar lo ilusionada que está con la llegada de Fuet, dedicándole unas palabras muy especiales tras estos primeros momentos juntos: "Eres tan pequeñito... y ya has conseguido llenar cada rincón de nuestra casa de alegría, amor y alguna que otra noche sin dormir. No sabes lo felices que somos de tenerte con nosotros. Prometemos cuidarte, mimarte y darte todo el amor del mundo".

Con este tierno mensaje, Violeta y Edi dan la bienvenida a casa a su nueva mascota. "Qué empiece nuestra aventura juntos, pequeño Fuet", escriben para cerrar el post. Una noticia con la que celebran a lo grande estos dos años de amor desde que sus caminos se cruzaron en 'Gran Hermano' y que sus seguidores han recibido entre cientos de felicitaciones.