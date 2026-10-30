Lorena Romera 30 OCT 2026 - 09:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' explica en qué consiste su tratamiento tras recibir este diagnóstico médico

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Tras un tiempo sometiéndose a pruebas, yendo y viniendo del hospital, Suso Álvarez ha recibido su diagnóstico médico. El que fuera concursante de 'Supervivientes' ya le ha puesto nombre a meses de dolores. Sin embargo, los resultados le han dejado bastante desanimado, ya que ahora tiene que seguir unas pautas que chocan completamente con sus principios: "Estoy cabreado, tengo un bajón que no veas".

A través de sus stories, el colaborador ha contado que padece Helicobacter pylori, un tipo de bacteria que causa infección en el estómago y que le obliga a seguir un tratamiento de lo más estricto: "Me tengo que empastillar todos los días sin parar y estoy rayado porque yo estoy en contra de la medicina tradicional, sinceramente".

El tratamiento de Suso Álvarez

Sin embargo, al tratarse de una bacteria resistente, no le ha quedado más remedio que aceptar el tratamiento: "Me tengo que meter un montón de antibiótico hasta terminar con ella". Como era de esperar, la noticia ha generado una oleada de reacciones en sus redes sociales, donde su comunidad no ha dudado en compartir con él sus propias experiencias.

Varios usuarios le han aconsejado seguir el tratamiento farmacológico a rajatabla, advirtiéndole de la complejidad de convivir con la bacteria si no se elimina por completo. Ante la masiva respuesta de personas que han pasado por lo mismo, el que fuera concursante de 'Gran Hermano' no ha podido evitar su asombro: "Estoy alucinando con la de personas que hemos cogido esta bacteria, ¿cómo se coge?".

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Por otro lado, para combatir los síntomas provocados por el Helicobacter pylori -tales como náuseas, reflujo, hinchazón abdominal o pérdida de peso-, su nutricionista, José Gutiérrez, ha modificado su alimentación de manera excepcional. En este sentido, el televisivo ha señalado las pautas dietéticas que debe seguir, priorizando una dieta blanda con cocciones ligeras, apostando por verduras hervidas en crema o puré y frutas cocinadas para evitar los alimentos crudos que dificulten la digestión.

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Asimismo, ha indicado que es preferible optar por carnes y pescados blancos, limitando drásticamente las carnes rojas y el pescado azul. En cuanto a los lácteos y cereales, ha apuntado que se recomiendan opciones desnatadas, quesos frescos, yogures naturales y kéfir para cuidar la microbiota, mientras que el consumo de cereales debe centrarse exclusivamente en los derivados blancos y no integrales.

Por último, ha recordado que el plan exige eliminar por completo los productos ultraprocesados, las grasas de mala calidad, las harinas refinadas, los postres lácteos azucarados, las crucíferas y los alimentos irritantes como el café o el alcohol. Con este plan nutricional y el tratamiento farmacológico que le han pautado, Suso Álvarez espera superar este bache de salud y recuperar una buena calidad de vida.