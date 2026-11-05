Natalia Sette 05 NOV 2026 - 18:08h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' enseña la realidad de la piel de su cara tras salirle un sarpullido hace días

La operación estética a la que quiere someterse Andrea Arpal

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Andrea Arpal ha reaparecido en sus ‘stories’ para pedir ayuda a sus seguidores por un problema que arrastra desde hace días. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, que volvió de nuevo con Joel Benedicto tras una breve ruptura, ha mostrado el estado real de su piel tras la aparición de un sarpullido.

La influencer, que ha sido siempre muy transparente con su comunidad virtual, en la que cuenta con más de 200.000 seguidores, ha dado un paso al frente para mostrar cómo tiene la piel. “Llevo como dos semanas con esto en la cara y no se me va. Por lo que he estado mirando podría ser dermatitis, pero ni idea”, ha comenzado diciendo Andrea sobre la foto dónde se ve el sarpullido.

En la instantánea se observa una pequeña lesión o brote rojizo situado en la zona del pliegue entre la nariz y la mejilla, que se extiende hasta la comisura de los labios. En la imagen ampliada que la propia Andrea adjunta se aprecian pequeñas pápulas en la piel. La creadora de contenido sospecha que puede ser dermatitis pero la realidad es que este tipo de ronchas puede surgir por diversos motivos: reacción alérgica, irritación…

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La novia de Joel Benedicto ha pedido consejo a su comunidad virtual para ver si puede solucionarlo por su cuenta. “¿A alguna os ha pasado? ¿Y qué hicisteis para que se os fuera?”, ha lanzado a través de sus ‘stories’. Sus seguidores se vuelcan con ella respondiendo a sus preguntas y haciendo conjeturas sobre qué podía ser.

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“He recibido una barbaridad de mensajes, muchísimas gracias a todas por escribirme y darme vuestros consejos”, ha comenzado diciendo poco después agradeciendo el apoyo. Sus fans le plantean otra posibilidad: un herpes. “Lo que más me habéis repetido es que podría ser dermatitis o herpes, y también me habéis recomendado algunas cremas, pero prefiero no ponerme nada hasta saber bien bien qué tengo”, ha asegurado Andrea.

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La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha prometido contar qué tiene cuando vaya al dermatólogo. “Cuando vaya a mirármelo os iré contando, por si a alguna le puede servir también”, ha terminado diciendo.