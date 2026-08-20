Equipo Outdoor 20 AGO 2026 - 18:30h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido el retoque estético que lleva tiempo rondándole la cabeza, días después de hacer público el final de su relación con Joel Benedicto

El refugio de Joel Benedicto tras su ruptura con Andrea Arpal

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Andrea Arpal ha revelado que lleva tiempo dando vueltas a la posibilidad de hacerse una cirugía estética. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' lo ha compartido esta semana, la misma en la que ha hecho público el final de su relación con Joel Benedicto y ha explicado los motivos reales del distanciamiento.

Una semana de alta exposición en la que Andrea no ha dejado de publicar: ha hablado de la ruptura, ha pedido ayuda a sus seguidores para decidir qué hacer, ha retomado la rutina y ha encontrado un momento para hablar de algo que le molesta en el espejo desde hace tiempo. El complejo es físico, es concreto y está en los ojos.

El tratamiento del que habla es la blefaroplastia, una cirugía estética que actúa sobre los párpados para eliminar el exceso de piel, grasa o músculo acumulado y corregir la bolsa que se forma en esa zona. El cirujano practica pequeñas incisiones en el pliegue natural del párpado para acceder al tejido y extraer o redistribuir lo que sobra, de modo que las cicatrices quedan prácticamente disimuladas.Se realiza en régimen ambulatorio, con el paciente de vuelta en casa el mismo día de la intervención.

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El postoperatorio exige paciencia: la zona ocular es muy sensible y propensa a los hematomas, con una recuperación que puede alargarse entre dos y cuatro semanas. En España, el precio oscila entre los 1.500 y los 4.500 euros según si la intervención afecta al párpado superior, al inferior o a ambos. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' Ana López ya pasó por esta operación en mayo y contó de primera mano cómo fue, incluyendo las dificultades de los primeros días de recuperación.

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La creadora de contenido ha compartido el motivo con una foto en la que se aprecia la zona del párpado que le genera el complejo. "No me gusta nada esa bolsita que se me hace en el párpado", ha contado a sus seguidores, aclarando también que le pasa en los dos.

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No hay aún una decisión tomada, pero sí un pensamiento puesto en voz alta por primera vez. Andrea es auxiliar de enfermería y sabe perfectamente lo que implica pasar por una intervención. El complejo con los párpados no es de esta semana, pero las rupturas tienen eso: activan el impulso de cambiar algo y empezar de cero. Ha sido esta semana, después de hacer público el distanciamiento con Joel, cuando ha decidido contarlo.