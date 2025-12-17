Lorena Romera 17 DIC 2025 - 09:00h.

La pareja de 'La isla de las tentaciones' da un paso clave en su relación tras más de tres años juntos

El motivo de la última ruptura de Andrea Arpal y Joel Benedicto

Andrea Arpal y Joel Benedicto han comunicado una feliz noticia a través de sus respectivos perfiles de Instagram. La pareja de 'La isla de las tentaciones' ha actualizado sus redes sociales para hacer partícipe a sus seguidores de este importante cambio en sus vidas con el que dan un nuevo paso en su relación tras esta nueva oportunidad, después de varias rupturas sentimentales a lo largo de este año.

El 2025 ha sido una montaña rusa de emociones para Andrea y Joel, que han sabido cómo superar todos los retos que la vida les ha ido poniendo en el camino. Primero fue 'La isla de las tentaciones' cuando llevaban tres años de noviazgo. Salieron juntos tras su hoguera final, pero las cosas se fueron complicando y rompieron en varias ocasiones. Ahora parece que la pareja se encuentra en el mejor momento de su relación.

Tanto, que han hecho partícipe a sus seguidores de un momento muy especial para ellos. Y es que la pareja ha comunicado una feliz noticia que nadie esperaba y que cambia el rumbo de su relación de manera radical. Con el cierre del 2025, la pareja ha decidido cerrar un ciclo y dar inicio a una a etapa de lo más emocionante. Lo han contado a través de Instagram, donde han explicado cómo se encuentran ante este giro de los acontecimientos.

Muy ilusionados, y siendo conscientes de que esta noticia va a hacer muy felices también a sus seguidores, la pareja de 'La isla de las tentaciones' ha anunciado que se muda a un nuevo piso. "Me mudo", ha escrito Andrea Arpal en mayúsculas. "Por fin ha llegado el día", expresa la influencer, que ha reconocido que tiene muchas ganas de este nuevo comienzo junto a Joel Benedicto, que también ha celebrado la noticia con sus seguidores.

Es más, ha sido él quien ha compartido a través de Instagram las primeras imágenes del interior de su nuevo hogar. "Ya estamos por el nuevo piso", ha señalado el joven, que le ha prometido a los que le siguen a través de las redes que irán enseñando el proceso y "como lo van a dejar".

Una cosa que hace especial ilusión a la pareja de 'La isla de las tentaciones' es que "por fin" tienen jardín, tal y como se puede ver en las fotos que han compartido en las que han mostrado el salón el dormitorio y la cocina, además de esta terraza, con jardín que tanta ilusión les hace.