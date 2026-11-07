Equipo Outdoor 07 NOV 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y el futbolista empezaron su relación en el verano de 2024

Marina López se casa con Rubén Torres: el vestido de la novia y las fotos del 'sí, quiero'

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Marina López y el futbolista Rubén Torres han dado un paso más en su relación convirtiéndose en marido y mujer. Aunque siempre han llevado su romance con discreción, durante los últimos dos años han dejado a sus seguidores pequeñas pistas de su felicidad a través de las redes sociales. A continuación, repasamos la emotiva historia de amor de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y el deportista.

La historia de la influencer y el jugador comenzó a hacerse visible durante el verano de 2024. Apenas unos meses después de que Marina cerrase definitivamente la etapa que protagonizó junto a Álex García en el reality de Telecinco, un nuevo rostro comenzó a aparecer de forma habitual en sus redes sociales.

Desde entonces, ambos han compartido numerosos momentos de su día a día. Las fotografías juntos y los constantes mensajes de cariño se han convertido en una de las señas de identidad de la pareja. De hecho, quienes les siguen desde hace tiempo saben que las declaraciones de amor han sido una constante durante toda su relación, especialmente a través de stories, donde suelen dedicarse emotivos mensajes y muestras de apoyo mutuo.

A lo largo de estos años también han creado sus propios códigos como pareja. Entre los más reconocibles se encuentra el pato, convertido en uno de sus símbolos más personales. A ello se suma el recurrente uso del corazón blanco, un detalle que ha acompañado muchas de sus publicaciones y que para ambos se ha convertido en una especie de sello de identidad.

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Mientras su historia avanzaba, Rubén Torres continuó desarrollando su carrera deportiva. Después de su paso por el Getafe CF B, el extremo madrileño inició una nueva etapa profesional tras fichar por el Arenas Club de Getxo en agosto de 2026.

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El cambio llegó cuando la relación ya estaba plenamente consolidada. Durante este tiempo, ambos continuaron compartiendo viajes, planes y momentos juntos, demostrando que su historia seguía avanzando a buen ritmo. Entre las escapadas que han mostrado en redes sociales destaca Asturias, destino que forma parte de algunos de los recuerdos que han querido compartir con sus seguidores.

Dos años después de que comenzaran a aparecer los primeros indicios de su noviazgo, los enamorados han confirmado que atraviesan uno de sus momentos más felices, consolidando su relación con su matrimonio. Una historia construida lejos de la exposición excesiva, pero repleta de amor y muestras de cariño.